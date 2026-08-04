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Srpska pevačica živela u garaži, nije imala za letovanje, ni telefon: Ismevali su me vršnjaci, dobacivali da sam pevaljka

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nataša Alimpić, bivša učesnica muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" u jednoj emisiji ispričala je svoju životnu priču i progovorila o teškom početku karijere.

Nataša ima više od 10 godina radnog staža, a pevanjem je počela da se bavi u lokalu svog oca, kada je sa 15 prvi put uzela mikrofon u ruke. Nakon loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, otišla je od kuće, živela u garaži i pevala dugi niz godina po kafanama i pekla zanat.

Foto: TV Pink Printscreen

U školi je zbog pevanja i želje da pomogne roditeljima trpela vršnjačko nasilje kada su je drugari iz školske klupe ismejavali, nazivali "pevaljkom" i izbegavali. Nije bila u prilici da nosi dobre patike, putuje na ekskurzije što je bio predmet ruganja.

- Oduvek sam volela školu i bila sam odličan đak. Cilj mi je i želja da jednom završim fakultet, nikad nije kasno, ranije sebi to nisam mogla sebi da priuštim. Mnogo sam radila i bila sam često pospana i druželjubiva i to je naravno primetila razredna koja je na kraju zvala roditelje na razgovore. Mislila je da me teraju na to, iako nisu. Deca su me na odmorima zadirkivala i ismevala - pričala je Nataša i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Prozivali su me na malom odmoru, nazivali me "pevaljkom", pitali su me na koji način uzimam bakšiš... Terali su neki cirkus sa mnom. Tada sam odlučila da odmore provedem u klupi, malo odspavati ili pripremiti se za sledeći čas, preslišati - govorila je Nataša i dodala:

- Deca koja su išla u školu sa mnom živela su lagodniji život i nisu razmeli moju situaciju i život. Bili su dobro obučeni, putovali su, nosili nove telefone, ja to nisam imala. Sa 18 godina sam prvi put otišla na more koje sam sama sebi platila.

Autor: D. T.

#Nataša Alimpić

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