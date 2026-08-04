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RAJ USRED PRIRODE! Ovako izgleda kuća našeg pevača na Kosmaju, bazen i pogled od milion dolara (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Nenad Blizanac rešio je da svojim pratiocima pokaže kako izgleda njegov život kada nije na sceni, pa je na svom Jutjub kanalu počeo da objavljuje video-zapise iz svakodnevice. Umesto uobičajenog naziva "vlog", on je ovaj format nazvao "Vidnik", želeći da mu da lični pečat.

U jednom od novih snimaka poveo je publiku na Kosmaj, gde sa suprugom i decom provodi slobodno vreme. Pevač je pokazao porodično imanje koje je uredio kao pravu oazu mira, okruženu prirodom, a otkrio je i da se na tom mestu brinu o psima lutalicama kojima pružaju privremeni dom.

Foto: Instagram.com

Tokom obilaska imanja prikazao je drvenu kuću, bazen i prostrano dvorište sa pogledom na zelenilo i planinske predele, ističući da mu upravo tamo najviše prija da pobegne od gradske gužve i poslovnih obaveza.

Posetio rodni kraj

Nakon boravka na Kosmaju, Nenad je kameru poneo i u Priboj, gde je obišao roditelje i rodnu kuću. Gledaoci su tako imali priliku da vide dom u kojem su odrasli on i njegov brat, pevač Peđa Jovanović.

Foto: Instagram.com

Pevač je u snimku pokazao i prelepi pogled sa terase porodične kuće, odakle se pruža panorama okolnih brda i planina, dok je emotivnim kadrovima iz rodnog kraja dodatno približio pratiocima deo svog privatnog života koji do sada nije često delio sa javnošću.

Autor: D. T.

#Peđa Jovanović

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