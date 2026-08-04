RAJ USRED PRIRODE! Ovako izgleda kuća našeg pevača na Kosmaju, bazen i pogled od milion dolara (FOTO)

Pevač Nenad Blizanac rešio je da svojim pratiocima pokaže kako izgleda njegov život kada nije na sceni, pa je na svom Jutjub kanalu počeo da objavljuje video-zapise iz svakodnevice. Umesto uobičajenog naziva "vlog", on je ovaj format nazvao "Vidnik", želeći da mu da lični pečat.
U jednom od novih snimaka poveo je publiku na Kosmaj, gde sa suprugom i decom provodi slobodno vreme. Pevač je pokazao porodično imanje koje je uredio kao pravu oazu mira, okruženu prirodom, a otkrio je i da se na tom mestu brinu o psima lutalicama kojima pružaju privremeni dom.
Tokom obilaska imanja prikazao je drvenu kuću, bazen i prostrano dvorište sa pogledom na zelenilo i planinske predele, ističući da mu upravo tamo najviše prija da pobegne od gradske gužve i poslovnih obaveza.
Posetio rodni kraj
Nakon boravka na Kosmaju, Nenad je kameru poneo i u Priboj, gde je obišao roditelje i rodnu kuću. Gledaoci su tako imali priliku da vide dom u kojem su odrasli on i njegov brat, pevač Peđa Jovanović.
Pevač je u snimku pokazao i prelepi pogled sa terase porodične kuće, odakle se pruža panorama okolnih brda i planina, dok je emotivnim kadrovima iz rodnog kraja dodatno približio pratiocima deo svog privatnog života koji do sada nije često delio sa javnošću.
Autor: D. T.