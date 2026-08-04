PRVI SAM NA ESTRADI VOZIO BESNA KOLA! Poznati pevač celo bogatstvo prepisao dve decenije mlađoj ženi: Volim je najviše na svetu!

Folker Šerif Konjević je celo svoje bogatstvo, koje vredi milione, prepisao svojoj drugoj ženi Kaniti, koja je čak dve decenije mlađa od njega.

Kanita se retko pojavljuje u javnosti, a sa pevačem i njihovim sinom živi u Sarajevu. Folker otvoreno govori o njihovom odnosu, ističući zbog čega je doneo odluku da celokupnu imovinu prenese na njeno ime.

- Svoju ženu volim najviše na svetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Zaslužila je to - rekao je Šerif Konjević jednom prilikom i dodao:

- Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo.Pevač se tad osvrnuo i na svoj način života, stil, kao i na optužbe da se u javnosti često hvali svojim bogatstvom.

- Mnogi kažu ovaj se folira, ovaj se samo hvali. Ali to sam ja. Ja sam jedan od prvih na estradi koji je vozio besne automobile i po tome sam prepoznatljiv. Volim udobnost, brzinu i komfor. U ovo sam mnogo uložio i kuću smo supruga i ja opremili po našem stilu. Nikome nisam ukrao i imam pravo da uživam - bio je iskren pevač.

"Leti sam uvek u dvorištu"

Šerif je otkrio kako izgleda njegov svakodnevni život daleko od reflektora i muzičke scene.

- Zimi je moj dnevni boravak, a leti volim da sedim u dvorištu. Skupimo se, napravimo sedeljku i uživamo. Nedaleko se nalazi hotel u koji svakodnevno idem jer mi drže prijatelji i tamo volim da popijem kafu - ispričao je Konjević.

Autor: M.K.