INSPIRIŠE SVETSKE ZVEZDE: Nakon Tee Tairović i Tejt Mekrej okupana zlatom, mreže bruje o ovim kadrovima i svi je porede sa našom muzičkom zvezdom! (FOTO)

Društvene mreže doslovno gore od uporednih fotografija Tee i Tejt, a naša pevačica odradila ih je još 2024. godine za potrebe albuma ''Tea''.

Svetski poznata kanadska pevačica Tejt Mekrej nastupila je kao glavna zvezda poslednjeg dana muzičkog festivala Lollapalooza u Čikagu, koji je održan 2. avgusta 2026. godine. Fanovi su ovaj događaj na društvenim mrežama prozvali „Tatepalooza“.

Tejt MekRej je izvela spektakularan, viralan završetak svog nastupa na festivalu Lollapalooza 2026 tako što je uronila u kadu punu tečne zlatne boje. Ovaj dramatični scenski trenutak dogodio se na samom kraju festivala tokom izvođenja njenog hita „Sports Car“ na T-Mobile bini. Pevačica je izronila iz kade potpuno prekrivena zlatom od vrata nadole, zbog čega su je mediji i fanovi odmah proglasili „zlatnom boginjom“.

svetska zvezda Tate Mcrae iskopirala Teu Tairovic pic.twitter.com/m0JknInvyC — delimicnotvoja (@n7__123) 04. август 2026.

Nakon ovog poteza mlade Tejt, sve oči uprte su u našu muizčku zvezdu Teu Tairović koja je pre dve godine objavila gotovo identične kadrove za potrebe albuma pod nazivom ''Tea''.

Naime, Tea je tada pozirala okupala zlatom, a na društvenim mrežama sve vrvi od uporednih fotografija Tee i Tejt.

Komentara je puno, a uglavnom se svi svode na to da je Tea poslužila kao inspiracija svetski poznatoj Tejt, s obzirom da je još 2024. godine sa identičnom idejom najavila jedan od svojih najuspešnijh albuma u karijeri.

Inače, Tea trenutno boravi na Crnogorskom primorju, gde ređa nastup za nastupom, a kako se pisalo, ona se konačno uselila u svoju luksuznu nekretninu u Crnoj Gori, u Luštici, koju je kupila pre dve godine.

Ipak, Tea neće imati mnogo vremena da uživa u svom novom domu. Tokom čitavog leta gotovo svakodnevno nastupa širom regiona, a njen kalendar mesecima unapred popunjen je koncertima i gostovanjima. Publika uživa u njenim nastupima u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, ali i u brojnim evropskim gradovima u kojima tradicionalno nastupa tokom letnje turneje.

Upravo zbog zgusnutog rasporeda, luksuzni stan u Luštici joj je idealna oaza mira između putovanja i nastupa, mesto gde će moći da napuni baterije i predahne od tempa koji prati jednu od najtraženijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni.

Autor: M.K.