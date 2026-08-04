Sve bih dala da mogu da ga oživim! Suzana nakon smrti Saše Popovića 40 dana plakala zatvorena u kući: Ne mogu ni da izgovorim da je preminuo...

Udovica Saše Popovića u emisiji "AmiG Show" ogolila dušu o teškom gubitku supruga!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Suzana je na samom početku otvorila dušu o bolnom gubitku supruga i najtežim danima koje je imala zbog njegov odlaska.

- Posle svega što sam proživela i doživela mogu da kažem da se vraćam u normalu i to je prava reč kako bih opisala svoje stanje. Ostaneš sam sa sobom, sa svojom porodicom i oni su najbliži, a onda tek kreće mozak da procesuira šta se sve dogodilo. Kad je Sale, ne mogu ni da kažem preminuo, nego mi je lakše da kažem otišao u neku novu dimenziju gde ćemo svi da pređemo jednog dana. Mozak nije hteo da prihvati njegov odlazak. Ja sam sve običaje izgurala, prva subota, 40 dana, ispoštovala i sve pravoslavne običaje jer sam veliki vernik, a sad kad odem da ga posetim u njegovu večnu kuću osetim se kao da sam došla da pospremim, sklonim cveće koje je uvenulo i odem kući. Valjda srce, duša i mozak to neće da prihvate - govorila je Suzana.

- Kako idu regularni dani? - pitao je Ognjen.

- Kao i svi, prvo kad ustaneš pogledaš polovinu kreveta gde je Sale spavao prazno... Sreća pa imam kucu koja je sa mnom u sobi i pravi mi društvo i ispunjava prazninu, ali niko ne može da ga zameni naravno. Tu mi je ćerka, nije se još odselila u svoj stan. Imam ljude koji rade, uhvate me obaveze. Ja i da hoću da sedim kod kuće ne mogu jer zovu, mora da se gleda nešto za stan, zovu majstori i nemam vremena da sednem i da još tugujem. Ja tugujem srcem, žalim srcem i dušom, ali više neću da plačem - nastavila je ona.

- Da li si imala strah kako ćeš sama? - upitao je voditelj.

- Prvo jutro kad je osvanulo posle njegovog odlaska i toliko sam plakala. Ja 40 dana nisam izlazila iz kuće i toliko sam plakala. Ja sam se pitala kako ću da uhvatim u svoje ruke sve što je on radio i da rešavam. Ja nisam bila obična domaćica kako mnogi zamišljaju i sedela kod kuće i kuvala ručak. Ja sam znala sve Saletove prve ideje i kako će da izgleda, za sve formate sam znala unapred scenario. On ustaje u tri noću, stavi jastuk, a onda kaže da ima ideju za novu sezonu, slepe audicije, sve sam znala. On mene pita: "Sule, šta misliš kako bi narod reagovao i da li će da im se dopadne?". Ja sam narodno dete i znam kako narod razmišlja, šta bi voleo da vidi i čuje, pa kažem šta je dobro, a šta da promenimo i tako smo se dopunjavali. Ja bih sve dala sad da mogu da ga oživim, ali je to nemoguće - govorila je Suzana.

Autor: A. Nikolić