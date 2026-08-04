Ako to pomeneš opet, nikad u kuću nećeš da mi uđeš: Popovićev kum Ćira priznao zbog čega se Saša izdrao na njega, pa otkrio koja pevačica ih je upoznala!

Ćira progovorio o odnosu sa pokojnim Sašom Popovićem i izneo do sada nepoznate detalje!

Pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, kao i njegov kum i blizak prijatelj, pevač Dejan Ćirković Ćira bili su gosti Ognjena Amidžića u emisiji ''Amidži šou''. Tom prilikom, Ćira se prisetio njihovih početaka u grupi ''Ritam srca'', ali i momenta kada su se upoznali.

- Sale i ja smo se upoznali pre skoro 33 godine, 36 godina. Upoznala nas je Vanesa u Euridici, njen otac je držao to. Ja sam biop dobar drug sa Vanesom, ona me je upoznala tada sa njim. Posle je bio neki veliki koncert u Brusu, on me nije zaboravio, ja sam otišao u garderobu, on me je uveo, nije me zaboravio... Posle smo krenuli da radimo turneje za Ritam srca i on je spavao kod mene - otkrio je Ćira, a onda do detalja opisao trenutak kada se Saša izdrao na njega.

- Kad ste malopre pričali da li se li se nekad drao, ja moram da kažem da se na mene jednom razdrao. Došao sam iz Nemačke, ja sam rekao da me je sramota da stalno budem kod njih, da me pusti da idem u neki hotel. On je skočio i razdrao se: ''Sad si to pomenuo, samo još jednom ako to pomeneš, nikad u kuću nečeš da mi uđeš''. Ostao sam 33 godine i ostaću još 33 - rekao je Ćira, a na to se nadovezala Suzana.

- Sale kad se veže za nekog, on ne dozvoljava, za njega bi bio promašaj da Ćira ode da spava u hotelku - rekla je pevačica.

- Ne samo ja, nego svi mi iz Ritma srca, jednom smo svi spavali u garsonjeri kod njega. Posle je kupio kuću u Milana Rakića kad je kupio drugu kuću. Posle su kupili drugu kuću, ja sam uvek bio u njihovoj kući. Ja sam pomagao, radio sam na mešalici, htela da me ubije struja - našalio se Ćira.

Autor: M.K.