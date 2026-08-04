Ekskluzivno priznanje Suzane Jovanović: Pevačica pokušala da joj uništi brak sa Sašom, zbog teške nameštaljke reagovala POLICIJA!

U emisiji "Amig Show" Suzana je otkrila da je jedna koleginica sa estrade pokušala da joj podmetne priču i uništi brak sa Sašom Popovićem!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pevačicu Suzanu Jovanović, udovicu Saše Popovića. Ona je ekskluzivno u večerašnjoj emisiji otkrila da je jedna koleginica sa estrade pokušala da joj naruši brak sa Sašom i da je čak zbog toga reagovala i policija.

- Da li su pokušavali ljudi da pokvare vašu priču? - pitao je Ognjen.

- Jesu. Ovo nigde nisam ispričala, ovo je eksluziva. Zvoni meni telefon i zove me tip: "Zdravo Suzana, duguješ mi 2500 maraka. Kad si bila sa mnom dao sam ti 2500 maraka". Ja sam stavila na spikerfon, kad si čist i znaš da nisi ništa loše uradio u životu, rekla sam: "Evo moj muž". Sale je njega pitao šta mu treba, a on je krenuo da zamuckuje. To je bila podmetačina. Meni nije bilo teško, skenirali smo broj i podneli krivičnu prijavu za uznemiravanje. Čovek je pričao da je bio sa mnom i da mi je pozajmio pare. Podneli smo krivičnu prijavu, isnpektor mi je rekao da su ga našli, a ja sam rekla da ne želim da znam. Pitala sam da li ima veze sa estradom i da li ga je neko angažovao, a radilo se o mojoj koleginici. Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane x osoba. Cilje je bio da se napravi razdor i kako ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da veruješ? Ja sam samo pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime. Možda mi jednog dana kaže, ali ja znam ko je. Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od devojke do devojke, a ne samo sa jednom ženom. To je ono što ja kažem "Nemoj pa se ne boj". Ja znam da muža mog nisam prevarila mislima, a ne delima. Bred Pit da je došao rekla bih "Vidi, sladak je", ali sa njim nikad ne bih otišla. Ja sam mog muža volela, volim ga i danas danas, srcem i dušom. Za mene je brak svetinja. Niko ne postoji, samo Sale Popović i niko više - govorila je Suzana.

Autor: A. Nikolić