Kija dobila strašnu poruku zbog godišnjice Oluje: Slavi za sve pare ako te to čini srećnom... (FOTO)

Danas, 4. avgusta navršava se 31. godišnjica od strašnog progona Srba iz Hrvatske tokom "Oluje", zbog čega se oglasila i Kija Kockar, brutalnom porukom.

Naime, Kija je na storiju podelila strašnu fotografiju kolone uplašenih Srba, dok su bežali od strašnog progona, pa napisala:

- Znam neke ljude sa ove slike, i sa drugih mesta. Nikad ne zaboravljamo, i da se nikada ne desi išta slično bilo gde u svetu - napisala je Kija.

Ona je zatim imala i brutalnu poruku za Hrvate i Balkan:

- Vi slavite, mi tugujemo. Vi se zaista radujete svake godine, dok mi pamtimo Petrovačku cestu, kolonu i stradanje nevinih civila. Nek se nikome i nikad više ne ponovi. Ali svake godine isto, zar ne? - napisala je, pa pomenula Hrvate:

- Niko od mojih prijatelja i poznanika iz Hrvatske ne slavi, i zahvalna sam im što ih poznajem iz milion razloga. Zato kažem VI, a ne SVI - napisala je Kija.

Ona je zbog svoje jedne objave o Oluji, dobila i užasnu poruku devojke iz Hrvatske, zbog čega je odmah dobila odgovor.

- Da se dogovorimo... ne tražim vaša "opravdanja" u mom dm za slavlje. Ok? Znači, slobodno me zaobiđite. Slavi! Uživaj! Ja to ne radim, ali ne branim nikome. Slavi za sve pare, ako te točini srećnom - napisala joj je Kija.

Obeležavanje godišnjice "Oluje"

Mrkonjić Grad je izabran jer je nakon završetka operacije "Oluja" i tokom završnih ratnih operacija u zapadnoj Bosni bio pod kontrolom hrvatskih snaga i Hrvatskog veća odbrane (HVO), a posle povlačenja tih snaga 1995. godine otkrivena je masovna grobnica sa telima srpskih civila i pripadnika Vojske Republike Srpske. U tom gradu evidentirana su i velika razaranja, zbog čega predstavlja jedno od mesta koje simbolizuje stradanje Srba u tom periodu.

Zbog toga se ove godine, uz sećanje na više od 220.000 prognanih Srba iz Hrvatske tokom "Oluje", komemoracija održava upravo u Mrkonjić Gradu, kao mestu koje povezuje stradanje srpskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Autor: M.K.