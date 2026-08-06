POTPUNI HIT! Ana Nikolić nasmejala sve do suza: Čestitala sina Anastasiji Ražnatović, ali označila pogrešan profil! (FOTO)

Ana Nikolić ponovo je uspela da privuče pažnju javnosti, a ovoga puta razlog nije bila nova pesma, već jedan simpatičan peh na društvenim mrežama koji je nasmejao mnoge.

Pevačica je putem Instagrama uputila čestitku Anastasiji Ražnatović povodom rođenja sina sa suprugom Nemanjom Gudeljom, poželela joj sreću i uputila lepe reči. Međutim, ono što je mnogima odmah zapalo za oko jeste detalj koji je napravio pravu malu pometnju na društvenim mrežama.

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Umesto da označi pravi profil ćerke Svetlane Cece Ražnatović, Ana je u svojoj objavi tagovala pogrešan nalog. Taj njen potez nije promakao korisnicima društvene mreže Iks, gde su se odmah pojavili komentari i šaljive reakcije.

Mnogi su se pitali kako je moguće da je čestitka namenjena Anastasiji završila na pogrešnoj adresi, dok su se drugi našalili da je Ana uspela da napravi situaciju koja je zabavila internet više nego sama objava.

Nije poznato da li je Anastasija Ražnatović videla Aninu poruku, ali zanimljivo je da čestitku nije podelila na svojim društvenim mrežama.

I dok se javnost zabavlja ovim simpatičnim lapsusom, ostaje činjenica da je Ana Nikolić još jednom pokazala da ume da bude glavna tema čak i kada je u pitanju samo jedno pogrešno označavanje na Instagramu.

Autor: M.K.