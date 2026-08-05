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STIGLA PRINOVA U DOM MILICE TODOROVIĆ: Pevačica puca od sreće, usred koncerta saopštila radosne vesti

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Milica Todorović se nakon porođaja zvanično vratila poslu, a njen sinoćnji nastup na trgu u Sokobanji obeležili su, kako sjajna atmosfera, tako i predivni porodični trenuci. Tokom koncerta, pevačica je na kratko zaustavila muziku kako bi pozdravila svoje najbliže koji su je podržali iz prvih redova.

Vidno emotivna, Milica im se obratila i otkrila da je postala tetka.

"Moram da pozdravim moju familiju večera, svi su došli, mama, tata, Neka, Mira, i moj brat Vladan. Mnogo mi je drago, srce mi je puno".

Odmah potom, usledilo je još veće oduševljenje kada je Milica sa svima podelila da je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana:

"Inače, trebala je i tetka da dođe, nego je postala baba, a ja sam postala tetka danas".

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Obratila se ljudima iz publike

Tokom izvođenja svojih hitova, Milica je uočila grupu posetilaca koji su se, u želji za boljim pogledom, popeli na obližnje brdo. Brinući za njihovu bezbednost, pevačica je odlučila da na trenutak prekine muziku i direktno im se obrati sa bine.

"Šta radite gore?", uzviknula je Milica, a potom u svom prepoznatljivom duhovitom stilu dodala:

"Nemoj posle da padnete, pa ja da budem kriva, znači, uhvati se za drvo, to ti je sigurnije."

Na ovom nastupu pevačica je plenila izgledom, pojavivši se u dugoj, širokoj haljini sa dubokim dekolteom, dok je prisutne očarala i svojom novom frizurom.

Autor: M.K.

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