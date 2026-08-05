Pričalo se da su ga živog zakopali sa harmonikom: Naš pevač (82) progovorio o paralizovanoj ruci i najbizarnijim pričama koje je čuo o sebi

Rasprodao je tri koncerta i zakazao četvrti, a sumnjali su u njega čak i njegovi najbliži.

Milanče Radosavljević vratio se na velika vrata na domaću estradu i rasprodao je tri velika koncerta, dok je za četvrti ostalo još malo karata. On je teška srca priznao da u njegov povratak nisu verovali ni članovi porodice.

- Mene podržava i sin. Mada smo bili skeptični svi da li će nešto da uspe... Sin je bio najviše skeptičan: 'Imaš 82 godine, ko će tebi doći na koncert?' A vidite da ni godine nisu problem - rekao je Milanče.

Iza njegove višedecenijske karijere stoji teška i emotivna životna priča. Naime, Milanče je rođen u izbeglištvu sa paralizovanom rukom, zbog čega na početku niko nije hteo da ga uči da svira harmoniku, plašeći se da će uzalud naplatiti rad. Ipak, ljubav prema instrumentu bila je jača od svega.

Nažalost, vreme je učinilo svoje, a pevač je otkrio izuzetno bolan trenutak koji mu se nedavno dogodio u kući:

- Uzeo sam pre dva meseca da probam neku pesmu u kući i uzeo harmoniku, počeo da plačem kao dete. I bacim sve. Psihički sam popustio. Harmonika je toliko važna stvar u mom životu - naveo je pevač.

Tokom godina o Milančetu su kružile neverovatne i jezive priče, koje su ga duboko povređivale. Najbistarija od njih bila je teorija da su ga živog zakopali sa harmonikom, pa potom otkopali.

- Publika više zna o meni nego što ja znam. I čak su i dodavali o meni. Povredilo me je to da su me živog zakopavali sa harmonikom, pa me vadili. Pa sam ja u Kraljevu sad rekao: 'Mene su ignorisali, potcenjivali, zakopavali i dođe Sofra i iskopa me' - rekao je Radosavljević.

Autor: R.L.