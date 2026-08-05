Sin će me razumeti kad bude porastao... Milica Todorović prvi put progovorila o svom partneru, ali i o nasledniku Bogdanu!

Pevačica se vrlo brzo nakon porođaja vratila na muzičku scenu u punom sjaju, a sada kaže da joj najteže pada odvajanje od bebe kada mora da ide da radi.

Pevačica Milica Todorović pre šest meseci na svet je donela sina Bogdana, a sada se u velikom stilu vratila na muzičku scenu. Milica je nakon nastupa iskreno progovorila o majčinstvu, borbi sa hormonima i kilogramima, selidbi, ali i o svom partneru i tome kako se on snalazi u novoj životnoj ulozi.

Milica je priznala da joj povratak nastupima i usklađivanje obaveza prilično teško padaju jer se još uvek vraća u prepoznatljivu formu.

- Nije baš lako, zato što se još uvek vraćam u formu, još uvek treba da izgubim i na kilaži, hormoni još uvek rade, što je prirodno. Žene će razumeti šta su to hormoni, ali mi najteže pada što moram da se odvojim od bebe kada idem na koncert - rekla je Milica.

Pevačica je otkrila da joj je trenutno u životu "opšti haos" jer pokušava da uskladi obaveze oko bebe, studija, teretane i mršavljenja, ali naglašava da joj je publika izuzetno nedostajala. Veruje da će njen sin Bogdan imati razumevanja za njen posao kada poraste.

- Teško je, ali to je moj život i moj posao i on će to razumeti kada bude bio malo veći. Uspevam da uklopim nekako sve svoje obaveze... srećna sam - navela je pevačica.

Na pitanje o tome kako se njen partner snalazi sa bebom, Milica je kroz smeh kratko prokomentarisala:

- Snalazi se dobro on, tu je - rekla je Todorovićka.

Autor: R.L.