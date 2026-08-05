Prvi album je komplet bacila u smeće! Ana Nikolić je imala peh na početku karijere, a onda je počela da niže hit za hitom

Davne 2003. pojavila se na našoj javnoj sceni i instant postala zvezda, ali pre toga je imala veliki neuspeh.

Malo ko zna da je naša poznata pevačica Ana Nikolić, pre nego što je snimila svoj legendarni debitantski album "Januar", snimila i potpuno bacila u kantu ceo jedan završen album.

Kada se 2003. godine pojavila na domaćoj muzičkoj sceni, Ana Nikolić je gotovo preko noći postala jedna od najvećih zvezda. Njen prvenac "Januar" i danas važi za jedan od najuspešnijih debitantskih albuma na estradi, a ona je ostala upamćena kao jedina pevačica kojoj je pošlo za rukom da svih devet pesama sa prvog albuma postanu ogromni hitovi.

Na ovom albumu našle su se kultne numere koje se i danas pevaju na nastupima: „Januar“, „Atina“, „Ptica skitnica“, „Uvek ima jedan još“, „Ako ikad ostarim“, „Hoću da te gledam“, „Vatra“ (duet sa Harisom Džinovićem), „Moj klub“ i „Srećan mi ne dolazi“.

Međutim, Anina karijera je lako mogla da ode u potpuno drugom pravcu. Pre nego što je snimila ove hitove, Ana je živela i nastupala u Grčkoj, gde je snimila kompletan album na grčkom jeziku, ali je na kraju donela radikalnu odluku da ga nikada ne objavi.

- Radila sam na sebi mnogo i pre prvog albuma, pa sam jedan ceo album bacila u kantu. To su bile grčke pesme, jer sam pre svega nastupala na grčkom jeziku. Tamo sam živela, ali su mi ukrali pasoš, pa sam se vratila u Srbiju. Desilo se da sam jedna od retkih pevačica koja je objavila prvi album sa devet pesama i da svih devet budu hitovi - prisetila se Ana.

Autor: R.L.