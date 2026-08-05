Aleksej Bjelogrlić pokazao svoju romantičnu stranu! Sara Jo postala njegova inspiracija (FOTO)

Ljubav između mladog para cveta, pa oboje ne skrivaju koliko su srećni i zaljubljeni.

Nedavno je otkriveno da je pevačica Sara Jovanović u vezi sa mladim glumcem Aleksejem Bjelogrlićem, što njih dvoje nisu ni potvrdili ni demantovali, osim što su kačili poneku zajedničku fotografiju na društvene mreže.

Ipak, svima je jasno da ova romansa odlično napreduje, te se njih dvoje celog leta ne odvajaju. Oni već gotovo mesec dana borave zajedno na moru, gde pune baterije i uživaju u ljubavi.

Sada su se ponovo aktivirali na mrežama i pokazali koliko uživaju. I dok je pevačica objavljivala fotografije prelepih pejzaža, Aleksej je odlučio da na svom Instagramu objavi nešto romantičnije.

Naime, on je objavio stori iz večernje šetnje sa svojom izabranicom, a na crno beloj fotografiji jasno se vidi koliko Sara uživa u trenutku, posmatra krajolik i zanosno zabacuje kosu.

Ova fotografija još jednom je potvrdila da par i te kako uživa u svojoj romansi, iako se trude da svoj odnos na mrežama ne eksponiraju previše.

Autor: R.L.