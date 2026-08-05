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Aleksej Bjelogrlić pokazao svoju romantičnu stranu! Sara Jo postala njegova inspiracija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Dusan Milenkovic ||

Ljubav između mladog para cveta, pa oboje ne skrivaju koliko su srećni i zaljubljeni.

Nedavno je otkriveno da je pevačica Sara Jovanović u vezi sa mladim glumcem Aleksejem Bjelogrlićem, što njih dvoje nisu ni potvrdili ni demantovali, osim što su kačili poneku zajedničku fotografiju na društvene mreže.

Foto: Instagram.com

Ipak, svima je jasno da ova romansa odlično napreduje, te se njih dvoje celog leta ne odvajaju. Oni već gotovo mesec dana borave zajedno na moru, gde pune baterije i uživaju u ljubavi.

Sada su se ponovo aktivirali na mrežama i pokazali koliko uživaju. I dok je pevačica objavljivala fotografije prelepih pejzaža, Aleksej je odlučio da na svom Instagramu objavi nešto romantičnije.

Naime, on je objavio stori iz večernje šetnje sa svojom izabranicom, a na crno beloj fotografiji jasno se vidi koliko Sara uživa u trenutku, posmatra krajolik i zanosno zabacuje kosu.

Foto: Instagram.com

Ova fotografija još jednom je potvrdila da par i te kako uživa u svojoj romansi, iako se trude da svoj odnos na mrežama ne eksponiraju previše.

Autor: R.L.

#Aleksej Bjelogrlić

#Sara Jovanović

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