Dvomesečni sin joj leži na grudima! Naša pevačica (41) se udala za pet godina mlađeg kolegu, a sada podelila emotivan prizor (FOTO)

Njoj je ovo treće dete, dok je njemu prvo.

Estradni par Joca Stefanović i Iva Bojanović pre dva meseca dobili su sina, kome su dali ime Vukan.

Njih dvoje ne kriju koliko uživaju u skladnom braku i u prvim mesecima sa svojim naslednikom, a Iva je sada podelila emotivan prizor sa sinom, koji joj leži na grudima.

Inače, njih dvoje su nailazili na mnoge kontroverze kada je njihov odnos u pitanju. Prvo se postavljalo pitanje godišta pevačice, ali oboje su uverili sve da im razlika od pet godina, koliko je Iva starija od Joce ne predstavlja nikakav problem za sreću.

Takođe, Iva iza sebe već ima brak i dvoje dece, dok je Stefanoviću ovo prvo iskustvo i bračno i roditeljsko.

Autor: R.L.