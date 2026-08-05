EKSKLUZIVNO PAPARACO: Svetski poznata DJ ILee pokazala zavidnu figuru na luksuznoj jahti u Crnoj Gori

Jedan od najekskuzivnijih letnjih događaja na Jadranu okupio je poznata imena iz sveta muzike, lifestyle-a i wellness-a, a posebnu pažnju privukla je svetski poznata DJ i influenserka ILee.

Paparaco objektivi zabeležili su trenutak njenog dolaska, do luksuzne Gaia jahte stigla je čamcem, u pratnji svojih prijatelja i najbližih saradnika. Već pri iskrcavanju bilo je jasno da će upravo ona biti jedna od glavnih zvezda događaja.

Čim je kročila na palubu, pogledi prisutnih bili su uprti upravo u nju. U elegantnom letnjem izdanju istakla je vitku i negovanu figuru, dok je njen prepoznatljiv stil privukao brojne objektive fotografa.

Atmosfera na događaju bila je u znaku luksuza, opuštanja i vrhunskog wellness iskustva, a ILee je bila među najzapaženijim gostima. Njen dolazak nije prošao nezapaženo, pa su paparaco fotografije ubrzo postale jedna od glavnih tema među prisutnima.

Sa više od dva miliona pratilaca na društvenim mrežama, ILee već godinama važi za jedno od najpoznatijih imena na međunarodnoj DJ i lifestyle sceni, zbog čega je njeno prisustvo dodatno privuklo pažnju javnosti.

Spoj kristalno čistog Jadrana, luksuzne jahte, vrhunskog wellness programa i poznatih svetskih gostiju još jednom je pokazao zašto je Gaia događaj među najpoželjnijim letnjim iskustvima u regionu.

Jedno je sigurno, ILee svojim dolaskom čamcem, u društvu prijatelja i saradnika, te besprekornim letnjim izgledom, nije mogla da prođe neprimećeno, a fotografije sa luksuzne jahte već privlače veliku pažnju na društvenim mrežama.

Autor: R.L.