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EKSKLUZIVNO PAPARACO: Svetski poznata DJ ILee pokazala zavidnu figuru na luksuznoj jahti u Crnoj Gori

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jedan od najekskuzivnijih letnjih događaja na Jadranu okupio je poznata imena iz sveta muzike, lifestyle-a i wellness-a, a posebnu pažnju privukla je svetski poznata DJ i influenserka ILee.

Paparaco objektivi zabeležili su trenutak njenog dolaska, do luksuzne Gaia jahte stigla je čamcem, u pratnji svojih prijatelja i najbližih saradnika. Već pri iskrcavanju bilo je jasno da će upravo ona biti jedna od glavnih zvezda događaja.

Foto: Pink.rs

Čim je kročila na palubu, pogledi prisutnih bili su uprti upravo u nju. U elegantnom letnjem izdanju istakla je vitku i negovanu figuru, dok je njen prepoznatljiv stil privukao brojne objektive fotografa.

Foto: Pink.rs

Atmosfera na događaju bila je u znaku luksuza, opuštanja i vrhunskog wellness iskustva, a ILee je bila među najzapaženijim gostima. Njen dolazak nije prošao nezapaženo, pa su paparaco fotografije ubrzo postale jedna od glavnih tema među prisutnima.

Foto: Pink.rs

Sa više od dva miliona pratilaca na društvenim mrežama, ILee već godinama važi za jedno od najpoznatijih imena na međunarodnoj DJ i lifestyle sceni, zbog čega je njeno prisustvo dodatno privuklo pažnju javnosti.

Foto: Pink.rs

Spoj kristalno čistog Jadrana, luksuzne jahte, vrhunskog wellness programa i poznatih svetskih gostiju još jednom je pokazao zašto je Gaia događaj među najpoželjnijim letnjim iskustvima u regionu.

Jedno je sigurno, ILee svojim dolaskom čamcem, u društvu prijatelja i saradnika, te besprekornim letnjim izgledom, nije mogla da prođe neprimećeno, a fotografije sa luksuzne jahte već privlače veliku pažnju na društvenim mrežama.

Autor: R.L.

#DJ ILee

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