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GUDELJ SE NE ODVAJA OD SINA! Anastasija objavila snimak sa mora: Ponosni tata gura kolica dok Ilijan spava (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Anastasija Ražnatović i njen partner Nemanja Gudelj otputovali su na more sa svojim sinom Ilijanom. Anastasija je tom prilikom snimila dirljiv trenutak u kojem Nemanja gura kolica.

Naime, na snimku se vidi kako Nemanja sve vreme gura kolica u kojima spava mali Ilijan.

Nemanja je na sebi imao opuštenu odevnu kombinaciju - majicu na bretele, crni šorts i tamne naočare za sunce, a ceo ovaj prizor raznežio je sve.

Video: Instagram.com

Značenje imena Ilijan

Naime, kako saznajemo, dečak je dobio ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Foto: Instagram.com

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Ime Ilijan potiče od imena Ilija, koje ima biblijsko poreklo i znači 'Bog je moj Gospod'. Ilijan simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a često ga biraju roditelji zbog duboke simbolike.

Autor: M.K.

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