BOJANA LAZIĆ POKAZALA MAJKU! Sa njom uživa na letovanju: Doručak u BAZENU, a tek da vidite voditeljku u bikiniju (FOTO)

Bojana Lazić podelila je niz fotografija s letovanja u Crnoj Gori, a pažnju pratilaca privukla je slika na kojoj pozira sa svojom majkom. Voditeljka je objavila selfi iz restorana, a u opisu je napisala: "Najlepša jutra sa mojom mamom".

Njih dve uživale su u doručku na terasi, a sudeći po osmesima, odlično su se zabavljale.

Bojana je za ovu priliku odabrala gornji deo kupaćeg kostima sa šljokicama, dok je njena majka nosila letnju haljinu cvetnog uzorka.Pratioci su u komentarima hvalili izgled njene majke, te su istakli kako izgledaju poput sestara.

Osim ove fotografije, Bojana je objavila i nekoliko atraktivnih slika u kupaćem kostimu, te je još jednom pokazala zavidnu liniju, a tu je bio i obrok u bazenu.

Bojana na rođendanu pričala: "Večeras slavim do jutra, penjem se na sto!"

Inače, Bojana je na nedavnoj gala proslavi rođendana rekla:

- Sinoć su se okupili moji najbolji prijatelji, na čelu sa mojom mamom, baš mi je emotivno, evo, i sad kad pričam o tome, jao... Ipak je 40. jubilarni, htela sam za 40 ljudi, simbolično, ali se malo povećao broj. Nisam slavila 18. ja, to je nekad bilo drugačije, nije kao danas što slave. Postala sam zrelija, odgovornija, ne mogu da verujem da je prošlo 40 godina! Ja sam moje roditelje napravila bakom i dekom kad su napunili 42 godine! Oni su dobili mene jako mladi, ja sam jako mlada dobila Mateu, i eto! To je kod nas tradicija, mladi roditelji, mlade bake i deke. Večeras ću da slavim do jutra, daću sebi odluška! Ima da se napijem, da se opustim, penjem se na sto!

- Sebi sam mnogo toga priuštila. Sutra idem na letovanje sa mamom, pa na odmor sa drugaricama, Španija, Crna Gora, Grčka. Ognjen Amidžić neće doći, u Grčkoj je. Biće drugih poznatih. Sa Zoricom Brunclik ću da proslavim u septembru, ljudi nisu tu! Desingerica mi je rekao: "Kako se, bre, nisi rodila neki drugi dan", ljudi su svuda negde (smeh) Poželela sam sebi da budem emotivno inteligentna. Imala sam ozbiljne životne lekcije, ako dosad nisam naučila onda mi nema spasa! Izabranika večeras nema, pre nekoliko meseci smo završili, slavim novi početak! - dodala je Bojana potom za "Blic".

Autor: Pink.rs