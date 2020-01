NOVAK ĐOKOVIĆ ODUŠEVIO AUSTRALIJU! Novogodišnja poseta posebnom mestu se pretvorila u VELIKI APEL!

Utočište koala u tom australijskom gradu postoji od 1927. godine, a Nole, Nenad Zimonjić, Dušan Lajović, Viktor Troicki i njihovi saradnici posetili su to mesto gde su uživali sa ovim životinjama.

. @DjokerNole during a visit to the Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane #ATPCup credit: AAP pic.twitter.com/14JzmmSrLp

Međutim, Đoković je tu priliku iskoristio i da podseti australijsku javnost na važnost brige o prirodi, tim pre što ogromni požari upravo sada bukte tom zemljom.

Naime, Australija je morala čak da pošalje u pomoć vojne brodove i avione da bi se pomoglo ugroženima, a najmanje 17 ljudi je izgubilo živote, dok je nekoliko desetina hiljada moralo da se iseli zbog vatrene stihije.

"Koale su mnogo slatke, teško je odoleti im. Ali, pomešane su sada emocije, zbog ovih velikih požara kojima ne samo da su ugrožena staništa, već su mnoga od njih i kompletno uništena. Teško je čuti sve te vesti o tome koliko je ljudi i životinja ugroženo zbog toga, jer su ovo istorijski veliki požari, kakvi se dugo ne pamte u Australiji. A opet, drago mi je što o tome možemo javno da govorimo, da podignemo svest kod ljudi (o važnosti čuvanja prirode), a mi smo svim srcem uz sve one koji su trenutno ugroženi", rekao je Novak i oduševio tamošnju javnost, koja je ovaj njegov kratki govor mogla da vidi na lokalnim TV stanicama.

"Sometimes simple things are the best things."@djokernole and 🇷🇸 #TeamSerbia enjoy a "unique experience" meeting koalas.#ATPCup | @Queensland | @visitbrisbane pic.twitter.com/WS7enMIB81