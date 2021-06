ZBOG NJEGA JE NOVAK PLAKAO! Austrijanac objašnjava zašto se Novak razlikuje od Nadala i Federera!

Prvi teniser sveta nedavno je osvojio drugi Rolan Garos, a 19. grend slem u karijeri. Pohvala i dalje stižu sa svih strana ai javio se i teniser koji je pre desetak godina raspalako prvog igrača planete.

Zadao je Melver jedan od najtežih poraza Novaku u karijeri. Upravo na Rolan Garosu je naš as doživeo taj poraz, u četvrtfinalu turnira 2010. godine. Rival mu je bio Austrijanac Jirgen Melcer, protiv kojeg je Novak imao prednost 2:0 u setovima.

Srbin izgubio naredna tri sera i godinama kasnije priznao je da je u tim momentima razmišljao da odustane od tenisa, čak i plakao zbog Austrijanca.

- Morate da mu skinete kapu. On će uskoro oboriti sve rekorde. Jedino mu nedostaje grend slem da se izjednači sa Rafom i Rodžerom. Nivo tenisa koji je pokazao u polufinalu i finalu je bio ekstremno visok. Nije ništa dozvoljavao. Hladnokrvno je iskoristio prve šanse koje je dobio i od Nadala i od Cicipasa. Protiv Cicipasa je gubio 2:0, ali posle osvajanja trećeg seta, bilo je jasno svima koji znaju tenis kao sport da će on verovatno pobediti na kraju. On je jednostavno najbolji i gotovo je nepobediv - kazao je Austrijanac i osvrnuo se na Đokovićevu mentalnu snagu.

- On se mnogo razvio na tom polju. Đoković jednostavno zna da u svakom meču postoji put do pobede i on ga vrlo često nađe. On se prilagođava, menja svoju taktiku i teren napušta kao pobednik. To ga izdvaja od ostalih. Iako ima svoje metode, on je vrlo emotivan na terenu i u pravcu svog boksa. Ali to mu očigledno pomaže i u ovom trenutku sve radi kako treba - rekao je Jirgen Melcer.