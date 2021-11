ŽELJKO OBRADOVIĆ: Moja odluka je da Nemanja Dangubić bude kapiten Partizana!

Trener Partizana Željko Obradović rekao je posle pobede nad Lijetkabelisom da je njegova odluka da Nemanja Dangubić bude kapiten.

- Ništa specijalno, to je moja odluka. Kao i sve što se događa oko tima, jedini čovek koji ima odgovornost i kome je neko dao pravo da to radi, to sam ja. Ja sam rešio da Nemanja Dangubić bude večeras kapiten. Videćemo šta će biti za dalje.

Na pitanje o tome zašto pojedini igrači nisu ulazili u igru, Obradović je rekao.

- Nema tu niko drugi ko će to da odluči, sem mene. Njih četvorica nisu igrali, Trifunović, Kuruc, Zagorac i Miletić. To je nešto normalno jer ja živim sa tim ljudima 24 sata. Donosim odluke isključivo u interesu tima i kluba. To ne znači da neće igrati u narednim utakmicama.

