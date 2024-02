ŽALGIRIS SRUŠIO SNOVE DELIJA! Crveno-beli posle velike BORBE ipak PORAŽENI, a ON je postao TRAGIČAR meča!

Zvezdi je sada potrebno pravo čudo!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe Žalgirisa u dramatičnoj završnici u kojoj je apsolutni tragičar bio brazilski igrač Jago dos Santos, koji je napravio nesportski faul nad Edgarasom Ulanovasom, udarivši ga rukom po licu. Sudija Đordi Alijaga iz Barselone je momentalno pokazao svoju odluku i razgnevio navijače, jer je to prelomilo meč.

Gledali smo jednu veoma neizvesnu utakmicu u kojoj su se dva tima konstantno smenjivala u prednosti. Žalgiris je ipak bio taj koji je uneo plus u završna dva minuta, a on se kretao u rasponu od jednog do dva poseda. Na oko 25 sekundi do kraja je bio samo poen razlike. Usledio je pomenuti potez Jaga.

Posle njega, Zvezda ostaje na deset pobeda na osam utakmica do kraja. To znači da je potrebno barem sedam pobeda do kraja, kako bi postojala bilo kakva nada u plasman pre svega u Top 10 fazu takmičenja, a potom i među osam najboljih.

Svetski bukmejkeri su tako sada dodatno umanjili Zvezdine šanse da se nađe u razigravanju i one su sada na nivou statističke greške.

Kvota da će se Zvezda naći u Top 8 fazi sada iznosi 65, odnosno to je svega 1,53% šanse za plasman među osam najboljih.

Sledi tronedeljna pauza zbog Kupa i obaveza reprezentacija.