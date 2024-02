'ŽELIM SVIMA DA KAŽEM ŠTA SE DESILO' Gael Monfis se oglasio nakon što je IZBAČEN sa turnira zbog UDARANJA supervizora!

Francuski teniser, Gael Monfis, dospeo je u centar pažnje javnosti kada je diskvalifikovan sa egzibicionog turnira u Norveškoj i to zbog udaranja supervizora. Sada se Francuz oglasio posle skandala u Oslu i otkrio šta se stvarno desilo.

Podsetimo, do diskvalifikacije je došlo pošto je Gael Monfis u svlačionici imao bizarnu situaciju posle koje se supervizor turnira, Stefan Apostolu, povredio.

- Želim svima da kažem šta se desilo u u Oslu. Prema direktnom saopštenju UTS-a, sa moje strane nije bilo zlobe ili negativnosti. Nema zlostavljanja, nema nasilja. Međutim, dok smo se šalili u svlačionici, Stefan je nažalost povređen. Nikada mi nije bila namera da ga povredim ili mu nanesem štetu i na sreću Stefan to zna. Ljudi koji me poznaju znaju da to nije u mojoj prirodi. Stefan i ja smo se rukovali i krenuli dalje. Diskvalifikacija čini da izgleda kao da je bilo problema ili svađe iza scene, ali zapravo nije bilo, ovo je bila nesreća i ništa više - istakao je Monfis.

Mofnisa je zamenio njegov sunarodnik Luka Puj.