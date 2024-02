TUŽNA VEST ZA SVET TENISA! Preminula LEGENDA US Opena, igrač iz KUĆE SLAVNIH i veliki DOBROTVOR!

Nekadašnji američki teniser i legenda ovog sporta, Leni Simpson, preminuo je u 76. godini života!

Simpson je još kao mlad teniser bio veliki talenat i na univerzitetu Istočni Tenesi, braneći boje ETSU-a stigao je do polufinala NCAA turnira. Zatim je prešao u profesionalne vode, ali je umesto ATP tura odabrao je "World Team Tennis", i tamo poslao legenda Detroit Davsa.

On je, takođe, bio jedan od prvih tenisera tamne puti, a zbog svog aktivizma uvršten je u Kuću slavnih tenisera afro-američkog porekla 2014. godine.

Lenny Simpson was the youngest male tennis player to compete in the US National Championships (now the ⁦@usopen⁩). He also created the One Love Tennis program.



Thinking of his family tonight.



May he rest in peace. https://t.co/WNXWRmpz1N