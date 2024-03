LIGA ŠAMPIONA: Kejn pogotkom čekirao Bajernu karte za četvtfinle!

Bajern Minhen i PSŽ prvi su učesnici četvrtfinala Lige šampiona Bajern iz Minhena savladao je Lacio sa 3:0 na domaćem terenu i tako osigurao u prolaz u narednu fazu. PSŽ je bio bolji od Sosijeda sa 2:1 na gosutjućem terenu

BAJERN -LACIO 3:0

SOSIJEDAD - PSŽ 0:2

TOK MEČEVA:

Drugo poluvreme:

89 .minut (San Sebastijan) - Ublažio je Sosijedad prednost PSŽ-a, strelac je Merino

82. minut - Finiš utakmica na oba stadiona. Čini se da je sve jasno, Bajern i PSŽ će u četvrtfinale Lige šampiona.

70. minut - Bajern se potpuno razigrao Miler pogađa stativu.

66. minut - 3:0! Ponovo Kejn nakon kontre Bajerna i šuta Sanea natrčao je na odbitak i plasirao loptu u mrežu nemoćnog Provedela.

Pavlovic is Bayern’s best midfielder. World class performance in his first UCL start.



pic.twitter.com/lXDiMhfPqr