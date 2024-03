DA LI JE DANI ALVEŠ IZVRŠIO SAMOUBISTVO?! Glasine o SMRTI poznatog FUDBALERA brzo su se proširile, a sada se oglasio njegov advokat! Evo ŠTA je istina!

Nije puno trebalo da se glasine prošire društvenim mrežama...

Dani Alveš u poslednje vreme prolazi kroz "pakao" nakon što je završio u zatvoru zbog silovanja devojke, a zbog toga će iza rešetaka biti četiri i po godine.

Svi su ga napustili, ostao je bez sve imovine, zbog čega su se pokrenule glasine o njegovom samoubistvu.

Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou.

Oglasili su se novinari i brojni ljubitelji fudbala, koji bi dodatno širili glasine o ovoj priči, ali sve je to brzo opovrgnuto od strane njegovog advokata.

Pres služba bivšeg reprezentativca Brazila je brzo reagovala, a advokat rekao svoje.

Assessoria de imprensa do Daniel Alves, após contato com a advogada do ex-jogador, desmente o boato veiculado esta noite.