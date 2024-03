SAMO DVE NEDELJE GA DELA OD ISTORIJE: Nastavlja se DOMINACIJA Novaka Đokovića na ATP listi!

Počeo je masters u Indijan Velsu, prvi masters u sezoni, a Novak Đoković novu nedelju na prvom mestu na ATP listi. Srpski teniser počeo je 416. nedelju na tronu. Potrebne su mu još dve sedmice kako bi kompletirao osam godina na ATP vrhu ukupno!

Što se tiče poena i plasmana na listi nema promena s obzirom na to da je u toku turnir u Americi, a videćemo da li će se nešto promeniti narednog ponedeljka, kada će izaći nova lista najboljih tenisera sveta. Jedina stvar koja se sigurno neće promeniti - Novak će bez obzira na to kako odigra u kalifornijskoj pustinji i dalje biti na tronu.

Zapravo, naš teniser će oboriti još jedan rekord Rodžera Federera, postaće najstariji prvi teniser na ATP listi ikada. Obezbedio je siguran ostanak na tronu najmanje do 8. aprila, što će mu doneti 419 nedelja na prvoj poziciji. Federer je poslednji put bio na teniskom tronu kada je imao 36 godina i 320 dana. Ali, 8. aprila, Srbin će mu uzeti i taj rekord, Đoković će imati 36 godina i 322 dana.

Novak u u Indijan Velsu poslednju titulu osvojio 2016. godine i ima ih pet. Uprvom meču je posle velike borbe savladao Aleksandra Vukića sa 6:2, 5:7, 6:3. Nole je u još jednom "klubu 400". Bila je to 400. pobeda našeg tenisera na turnirima masters serije ne računajući Završni masters što je brojka koju je pre njega ostvario samo Rafael Nadal, koji je i dalje rekorder sa 406 pobeda, ali ne još dugo. Ako trijumfuje u Indijan Velsu, osim što će se učvrstiti na prvoj poziciji može da obori nekoliko rekorda Rodžera Federera.

Srbin i Švajcarac imaju po pet trofeja na pomenutom mastersu, pa bi se Novak novom titulom osamio na vrhu liste šampiona, a bio bi to njegov 41. masters u karijeri. Takođe, prvi teniser sveta bi u još jednom segmentu nadmašio Švajcarca. Ako bi se domogao trofeja, bio bi to njegov 72. na tvrdoj podlozi, trenutno Federer i Đoković imaju 71, Andre Agasi 46, tri manje od njega Džimi Konors, a Pit Sampras 36 titula na tvrdoj podlozi. Đoković može da postane i najstariji šampion Indijan Velsa. Trenutno to zvanje pripada Federeru, koji je titulu poslednji put osvojio sa 35 godina, sedam meseci i 11 dana. Đoković ima 36 godina, a 22. maja mu je rođendan. Srbin bi u Americi mogao da popravi i procenat pobeda (84,75% na turniru), kao i broj ukupnih trijumfa - skor 50-9, dok Federer ima 66-13.