Pešić pred put u Pariz otkrio: Najizazovnije pripreme u mojoj trenerskoj karijeri

Članovi naše ženske i muške košarkaške reprezentacije odgovarali su na pitanja novinara pred put u Pariz na Olimpijske igre.

Selektor o koš razlici

"Koš razlika je veoma važna. Takav je sistem po prvi put. Ne idu svi trećeplasirani, samo dve trećeplasirane idu dalje. Sistem je dosta komplikovan. Naravno, sve se zna. Važno je da se kaže, danas kada idemo na Olimpijske igre, ovo je najveća konkurencija koliko pratim do sada. Deset kandidata, a možda čak i 11 može do medalje, to se nikada nije desilo u istoriji turnira. To će biti borba do krajnje granice", smatra Pešić

Pešić: Korak po korak...

Olimpijske igre su na svake četiri godine, ovo je sigurno jedna dodatna motivacija za kompletnu ekipu, ali imamo dovoljno iskusnih igrača koji znaju da kontrolišu svoje emocije. Važno je kao i na svakom takmičenju da se pripremiš za prvi sledeći meč, to je najbitnije. Prvo da stignemo u Lil, da vidimo kako ćemo tamo da se smestimo sa ovom novom situacijom. Da iskoristimo nekoliko dana do početka, to je prvi cilj. Izgledamo smireno, nadam se da će tako i ostati.

Milutinov: Fokus na prvom mestu

Mislim da nam je grupa stvarno teška, svi timovi su pokazali, Južni Sudan umalo pobedio Ameriku, Portoriko pobedio u kvalifikacijama. Moramo da budemo fokusirani, ovo je jedno od težih takmičenja, da bismo došli do konačnog cilja.

Bogdan: Svi smo uzbuđeni

Nosim lepa sećanja i iskustva iz Rija. Propustili smo prethodne OI, samo Joka i ja smo bili u tom sastavu 2016. godine, tako da smo svi uzbuđeni i srećni.

Pešić: Najizazovnije pripreme

"Ciljevi su uvek najveći, ne samo sa aspekta sportskih rezultata, nego sa aspekta da se pripremimo, da ostvarimo rezultate. Dug je put za nas, trebalo je prvo da se kvalifikujemo preko Mundobasketa, upeli smo da izbegnemo igranje kvalifikacija dodatnih" rekao je Pešić i otkrio da su ovo bile najizazovnije pripreme jer su igrači došli umorni posle napornih sezona.

"Svi košarkaši završili su kasno, imamo primer Milutinova i Petruševa koji su završili u trećoj nedelji juna. Za dodatne napore potreban je odmor. Većina igrača imalo je teške sezone, oni su manje-više noseći igrači u svojim klubovima i uvek moraju da daju najviše što mogu. Igračima to nisam rekao, evo sada im kažem - najizazovnije pripreme za jedno takmičenje u mojoj trenerskoj karijeri. Vrlo je teško isplanirati i proces treninga i sve što je potrebno da bi se ekipa pripremila, jer većina igrača nije došla odmorna i spremna. Olimpijske igre su poseban izazov za sve sportiste, za nas naravno

Marina o rivalkama u grupi:

Portoriko je izrazito borbena ekipa, slična Nigeriji, zato smo odlučili da igramo sa njima poslednji meč pred OI. Mi ih dobro poznajemo, igrali smo, dolazili su u Beograd, nema tu tajni. Možda ih manje poznajete, ali smo pre Australije igrali sa njima. Nisu se menjali dugo, imaju neke pojedince koji su među boljima.

Što se tiče Kine, sećate se toga dosta, evropska klupska košarka je u velikom padu. Predviđam lošu situaciju. Kina sada umesto jednog igrača otvara šansu za 2-3, Amerikanke će otići u Kinu i najbolje američke igračice će možda otvoriti svoju ligu od januara. Evroliga, Evrokup će doživeti veliki pad. Samim tim oni su na Australiji pokazali šta su. Španija ima smenu generacija, ali ni blizu nama. U Valensiji smo uspeli da ih poremetimo, nadam se da će ovde devojke uspeti to da urade ponovo.

Nevena Jovanović: Imali smo sreće na žrebu

Tokom priprema smo komentarisali da smo imali sreću u žrebu, ali mi smo tu sreću zaslužili. Sport je takav da rezultate ne možemo da predvidimo, ali se nadam da kada se sve ovo završi da ćemo srećni jedni drugima moći da pogledamo u oči

Saša Čađo: Hvala za podršku

"Mi ćemo se kao i svake godine potruditi da predstavimo našu zemlju u najboljem svetlu, ponosna sam na svaku devojku koja je bila tu. Treba imati nekada sreće, a ona se zaslužuje. Hvala vam što ste tu uz nas"

Tina Krajišnik: Borićemo se časno i do kraja!

"O motivisanosti ne treba govoriti, treba smiriti devojke koje idu na ovo veliko takmičenje. Daćemo sve od sebe, borićemo se časno i do kraja. Osećamo podršku ovih dana i osećaćemo je tamo kada budemo igrali", poručila je Tina.

Marina Maljković: Najuspešnija reprezentacija

"Vi ispraćate na OI najuspešniju selekciju u 20 godina, ova ekipa brzo zaboravljamo, uzela je dva evropska zlata, bronzu u Riju, ovo je jedina ekipa košarkaška koja je uspela da ostvari te rezultate. Ovo su naše treće OI, to znači da su ove nove devojke dokazale da vrede, jer su 12 najboljih na svetu"

"Za nas su OI u Parizu važna stanica gde gradimo temelje za Los Anđeles i dalje. Razlika je što je naša generacija 30 godina se takmičila u Srbiji, a ja ove devojčice kupim po svetu. Ova grupa je sastavljena od 6-7 neiskusnih devojčica, koje nemaju reper za evroligaško takmičenje i grupe devojaka kojima je Pariz poslednja stanica pred završetak karijere. Sve to znači samo jedno, da ćemo ići na pobedu bez razmišljanja i da ćemo požrtvovano, kao što ste navikli od ove reprezentacije", poručila je Marina.

Čarter let za prestonicu Francuske za naše košarkaše i košarkašice poleće u 09.00 časova sa aerodroma "Nikola Tesla".

Podsetimo, naši košarkaši igraće u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnim Sudanom i Portorikom. Prvi rival je američki "drim tim", a meč je na programu u nedelju.

S druge strane, košarkašice će u grupnoj fazi odmeriti snage sa Portorikom, Španijom i Kinom. Prvi rival je Portoriko, a utakmica je na programu 28. jula.

