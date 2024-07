Đoković pred Olimpijske igre: Mnogi bi voleli da se penzionišem, ali ŽAO MI JE - NEĆU!

Srpski olimpijski tim održao je prvu konferenciju u Parizu. Pred medijima iz celog sveta našli su se Novak Đoković, Nikola Jakšić i Tijana Bošković.

Uz njih su tu bili i Sonja Vasić, šef tima Srbije u Parizu, kao i Božidar Maljković, prvi čovek OKS.

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena:

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam deo olimpijskog tima Srbije peti put u svojoj karijeri. Olimpijske igre su najznačajniji sportski događaj u istoriji sporta. Svi dobro znamo kakva je privilegija i odgovornost kada nosite ispisano ime svoje zemlje na grudima. Moje ambicije su, kao i uvek, najveće. Biće ovo izuzetno težak turnir, moramo da igramo 6 mečeva u 8 dana, da bi došli do kraja... Nadam se da ću obradovati našu naciju medaljom. Olimpijsko zlato je jedno od mojih najvećih snova. Cilj mi je zlato i pripremam se za to.

Komentar žreba, rival Nadal, već u drugom kolu?

- Video sam žreb uoči ove konferencije. Znam da postoji veliko interesovanje za taj duel u drugom kolu. Naravno, obojica moramo da pobedimo u prvom kolu. To će da bude spektakl kao u dobra stara vremena. Uzbuđen sam i za taj evenutalni duel, ali moram naravno da prebrodim prvu prepreku. Svestan sam težine olimpijskog turnira koji je u našem sportu mnogo drugačiji u odnosu na ostale.

Koliko je Đoković spreman za OI?

- Osećam da sam dosta spremniji nego što sam to bio za Vimbldon, gde sam ostvario sjajan rezultat! Na Vimbldonu sam igrao jer je to najvažniji turnir u našem sportu... Što se tiče istorije učešća na OI, nažalost, gubio sam na tri od četiri prethodna polufinala na OI, nadam se da ću to uspeti da promenim. Očekivanja su uvek visoka i to ne mogu, niti želim da promenim.

Zašto Novak nije u olimpijskom selu?

- Hteo sam da imam mir i da budem potpuno usresređen na svoju rutinu i prepreme za turnir. Iskustvo učestvovanja u Olimpijskim igrama je upravo to olimpijsko selo, jer tu osetiš energiju, draž i značaj takmičenja. Socijalni momenat i razmena iskustva je velika... Posetiću sigurno olimpijsko selo, ali sam odlučio da je za mene i moju pripremu ispravnije da budem van olimpijskog sela.

Svi žele da gledaju Vas, a koga vi želite da gledate na OI?

- Voleo bih da gledam sve, ali nažalost, neću da imam prilike da pratim sve druge naše sportiste uživo... Potrudiću se koliko uspem! Želim svima puno sreće i da nas obraduju sa što više medalja. Veliki sam njihov navijač.

Bukmejkeri kažu: nije Novak favorit u Parizu, jel vas to motiviše?

- Nisam osvoji titulu, pa to verovatno daje ljudima veći povod da me otpisuju. Dosta puta su me otpisivali, pa sam se vraćao.

Kada će uslediti kraj?

- Iako bi mnogi voleli da se povučem, ja ne razmišljam o penzionisanju. Uživam da se takmičim i nastaviću i dalje.

Šta očekuje od publike? (novinar iz Brazila)

- Uživao sam u Riju, to mu je bilo jedan od najboljih atmosfera i podrška koju sam doživeo. Neće možda biti toliko teniske publike, ali svakako hoće sjajna atmosfera i radujem se tome.

Nikola Jakšić, sjajni srpski vaterpolista:

- Meni su ovo treće olimpijske igre, iako je došlo do mene generacija, iako sam osvojio već dve zlatne medalje... Ništa se nije promenilo. I dalje su ciljevi i motiv isti. Spremni smo da damo sve od sebe i želimo da obradujemo naciju na kraju Igara.

- Imali smo apsolutni fokus na ovo takimčenje. Dva meseca smo se spremili. Naše zajedništvo će se pokazati u bazenu kada za to dođe pravi trenutak.

Tijana Bošković, najbolja odbojkašica sveta:

- Čast mi je što mogu da predstavljam Srbiju treći put na Olimpijskim igrama pa se nadam da ćemo biti zdravi i da ćemo ostvariti rezultat koji želimo. Imala sam tu sreću da sam uzela zlato u Riju i bronzu u Tokiju, a najvažnije je da smo spremni mentalno i fizički i verujem u kvalitet naše ekipe. Hvala vam, daćemo sve od sebe da predstavljamo našu zemlju.

- Imamo veliko iskustvo iza nas. Maja Ognjenović igra svoje pete OI. Malo drugačiji sistem takmičenja imamo sada, pa su nam utakmice u grupnoj fazi izuzetno bitne. Šest-sedam reprezentacija ravnopravno konkuriše za zlato. Jedva čekam da počne prva utakmica. Uzbuđenje je stvarno veliko. Posle par dana provedenih u olimpijskom selu, ono je još veće.

Božidar Maljković, predsednik OKS (obratio se na francuskom i španskom jeziku):

- Srbija je spremna da zasija u ovom velikom gradu. Stigli smo u Pariz sa velikim ambicijama, Srbija je mala zemlja, ali imamo veliku sportsku tradiciju. Bićemo u 34 discipline prisutni na OI, poručio je Maljković.

Podsećamo, Olimpijske igre počinju 26. jula i traju do 11. avgusta. Srbija će imati 112 predstavnika, a neki cilj kojem težimo glasi "10+" medalja.

Autor: Snežana Milovanov