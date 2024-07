NADAL PAKUJE KOFERE?! Sve manja šansa da će igrati na Olimpijskim igrama - Karlos Moja otkrio ZABRINJAVAJUĆE vesti!

Izgleda da se Španac ponovo povredio.

Slavni španski teniser, Rafael Nadal sve je dalje od nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je kako izgleda "zaradio" povredu tokom treninga, o čemu je posvedočio čuveni Karlos Moja.

On je istakao da je Nadal imao manju povredu tokom jučerašnjeg dana i da su u pitanju problemi sa butinom, tako da ne može da garantuje da će se Nadal takmičiti na Olimpijskim igrama.

- Ne mogu da vam potvrdim da li će Nadal igrati - rekao je Moja, pa se nadovezao:

Carlos Moya says Rafa Nadal suffered a ‘setback’ in practice yesterday & has been dealing with a thigh issue, he can’t guarantee he will compete in the Olympics



“I can’t assure you Nadal will play.”



“Today it was decided to rest to give him more time to recover from the setback… pic.twitter.com/Xdf1SWdhVD