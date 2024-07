HIT SNIMAK: Pogledajte URNEBESNU reakciju Đokovićevog prvog rivala na OI nakon što je saznao da igra upravo protiv NAJBOLJEG svih vremena! (VIDEO)

Met Ebden je bio prilično šokiran.

Prvi rival Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama u Parizu ove godine biće Metju Ebden, a večeras smo saznali da će njihov meč biti odigran na "Filip Šatrijeu" od 13.30 časova u subotu.

Australijanac je mnogo poznatiji kao igrač u dubl konkurenciji, ali je na kraju dobio poziv da nastupi i u singlu na Igrama.

Međutim, sigurno se nije nadao da će baš u prvom kolu naleteti na najboljeg tenisera svih vremena. A još je veći hit što bi u drugom kolu, ako bi pobedio Novaka, udario na Rafaela Nadala.

Matt Ebden’s reaction to finding out he plays Novak Djokovic in the 1st round & Rafa Nadal in the 2nd round of the Olympics 😂



pic.twitter.com/oAXhLb5qKm