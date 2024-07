IGRE U PARIZU SU OTVORENE: Spektakl na Seni nije omela ni JAKA KIŠA, Zidan predao OLIMPIJSKI PLAMEN Nadalu, a on Sereni Vilijams (FOTO+VIDEO)

Letnje Olimpijske Igre u Parizu su i zvanično otvorene! Na svečanoj ceremoniji početak 33. po redu Igara označio je predsednik Francuske Emanuel Makron.

Od mosta Osterlic do Trokadera, 6.800 sportista i 205 delegacija, ukrcanih na 85 čamaca, spustilo se rekom tokom parade i ceremonije kojom je obeležen zvaničan početak OI, koje će trajati do 11. avgusta.

Grčka, zemlja antičkog olimpizma, prva je otvorila paradu koju cje, po tradiciji, zatvorila delegacija zemlje domaćina, pred 320.000 gledalaca na tribinima duž obale Sene i na mostovima.

Svaka delegacija na brodu je prešla šest kilometara a tokom puta su mogli da se dive osvetljenim pariskim spomenicima - katedrali Notr Dam, Luvru, parku Tiljeri, trgu Konkord i Ajfelovoj kuli.

Srpsku zastavu poneli su odbojkašica Maja Ognjenović i vaterpolista Dušan Mandić. Srbiju će na OI u Parizu predstavljati 113 sportista.

Na ceremoniji je bilo prisutno oko 100 zvaničnika, od kojih 85 predsednika i premijera, koji su primljeni u Jelisejskoj palati kod predsednika Francuske Emanuela Makrona. Među zvanicama je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ceo događaj obezbeđuje 45.000 policajaca i žandarma, kao i 10.000 vojnika.

TOK CEREMONIJE

23.24 - SELIN DION JE NA SCENI

Muzička diva za kraj ceremonije otvranja 33. Letnjih Olimpijskih igara u Parizu.

23.22 - OLIMPIJSKA VATRA JE UPALJENA

23.17 - BAKLJA SADA KRUŽI

Čuveni francuski sportisti se smenjuju u nošenju olimpijskog plamena!

23.14 - TONI PARKER PREUZIMA PLAMEN

Francuski košarkaš nosi baklju ka Luvru...

23.12 - AMELI MOREZMO PREUZIMA BAKLJU

Ceremonija se bliži kraju...

23.08 - MUZIČKO SCENSKI SPEKTAKL

Dok Serena, Rafa i Karl Luis plove ka mestu gde će se upaliti olimpijski plamen, publika uživa u muzičko scenskom spektaklu.

23.00 - KAKVO IZNENAĐENJE U PARIZU

Nekadašnji francuski fudbaler Zinedin Zidan je prihvatio olimpijsku baklju i predao je na opšte iznenađenje svih španskom teniseru Rafaelu Nadalu. Svetla ispred Ajfelove kule su se ugasila, iščekivanje je doseglo vrhunac, a Španac je plamen predao Amerikanki Sereni Vilijams. Ona je prosledila u ruke Karlu Luisu.

Rafael Nadal raises the Olympic Flame into the Parisian night sky. 🔥



The Olympic Torch Relay is almost complete. #Paris2024 #OpeningCeremony @RafaelNadal pic.twitter.com/XTHObVtImm — The Olympic Games (@Olympics) 26. јул 2024.

22.53 - EMANUEL MAKRON PROGLASIO IGRE OTVORENIM

Predsednik Francuske Emanuel Makron proglasio 33. Letnje Olimpiske igre otvorenim!

22:37 - REČ PREDSEDNIKA MOK-A

Predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah obraća se prisutnima u Parizu.

22:26 - MISTERIOZNA OSOBA PRILAZI TROKADERU

Na konju, osoba za koju se još uvek ne zna ko je, prilazi "Trokaderu" gde će biti upaljen olimpijski plamen, čin kojim će Olimpijske igre u Parizu i zvanično biti otvorene.

Hello flagbearers! 👋



They're crossing the Pont d'Iéna to the Place du Trocadéro. Wait, is that the Olympic flag? We're mesmerised. 😍#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/jioY2WTiEC — The Olympic Games (@Olympics) 26. јул 2024.

22:15 - PROGRAM SE BLIŽI KRAJU

Završen je defile svih nacionalnih timova na Seni, muzičko/plesni program na vodi se privodi kraju, ali još uvek se ne zna ko će i gde zapaliti olimpijski plamen. To se čuva u strogoj tajnosti!

22:03 - "OTELOTVORENJE" DIONISA

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV — The Olympic Games (@Olympics) 26. јул 2024.

21:59 - UMETNIČKI PROGRAM

Opet su na sceni plesači koji prkose jakoj kiši...

United in diversity! 🌍#LetsMove as we celebrate the variety of music, dance, language and culture that defines Europe. Time for the final countdown! 😉#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/ToiBJ7ydpT — The Olympic Games (@Olympics) 26. јул 2024.

21:51 - DOMAĆIN PLOVI SENOM

Selekcija Francuske kao poslednje defiluje Senom na opšte oduševljenje domaćih navijača. Leon Maršan, francuski plivač, najveća je zvezda ove reprezentacije.

21:50 - AMERIKANCI NAJBROJNIJI

Predvođene Lebronom Džejmsom, Sjedinjene Američke Države su prodefilovale Senom.

21:35 - SRPSKA ZASTAVA SE VIJORI SENOM!

Ovo smo svi čekali, srpski sportisti su prodefilovali Senom.

Serbia with as many as 113 athletes at the #Olympics in Paris, even though it no longer has the sports system it used to have in Yugoslavia.

Truly a sports superpower 🇷🇸. pic.twitter.com/T2io4PtNdJ — Esto Es Fútbol 🇪🇸 (@FamilyHistoryTW) 26. јул 2024.

Maja Ognjenović i Dušan Mandić su ponosno poneli barjak Srbije.Srbija ima rekordnih 113 učesnika! Šest timova u ekipnim sportovima - vaterpolisti, odbojkaši, odbojkašice, basketaši, košarkaši i košarkašice će braniti čast u ekipnim sportovima!

21:20 - UJEDINJENI U RAZNOLIKOSTI

Manekeni šetaju pistom, a mladi modni kreatori imaju priliku da predstave svoj rad.

21:15 - PRODEFILOVALI I CRNOGORCI

Crna Gora u Parizu ima ukupno 19 predstavnika! Od toga je 13 vaterpolista, dok je tu i šest predstavnika u individualnim sportovima.

21:10 - VUK SAMOTNJAK

Biciklista Romano Pintener jedini predstavlja Lihtenštajna, a on logično nosi i zastavu!

21:00 - SPORTSKI DUH

Nastavljen je defile zemalja učesnica, Japan, Kazahstan, Kenija, Kiribati..

20:53 - DEO POSVEĆEN ŽENAMA

Sledi program posvećen damama koje nisu dovoljno poznate i priznate.

20:50 - OPET JE NA SCENI "MISTERIOZNI ČOVEK"

Izašao je iz Luvra i sada hoda po krovovima pariskih zgrada.

20:28 - NASTAVLJA SE DEFILE

Posle umetničkog programa nastavlja se defile sportista. Kipar, Kolumbija, Komori, Kongo... Kiša koja pada kvari spektakl.

20:27 - MISTERIOZNI ČOVEK JE SADA U LUVRU

"Misteriozni čovek" koji nosi olimpijsku baklju je sada u "Luvru"...

20:24 - NASTUP AJE NAKAMURE

Francuska pop zvezda Aja Nakamura u zlatnoj mini haljini izavala je veliku pažnju prisutnih. Ona je izvela numeru legendardnog Šarla Aznavura.

20:19 - KIŠA SVE JAČE PADA

Dok traje kulturno-umetnički program oko Sene, kiša je nemilosrdna. Sve jače pada, navijači su uveliko otvorili kišobrane ne bi li se zaštitili, a organizatori gledaju u nebo i nadaju se najboljem.

20:13 - MISTEROZNI ČOVEK SE POPEO NA NOTR DAM

"Misteriozni čovek" koji nosi olimpijsku baklju popeo se na vrh katedrale Notr Dam. Sledi još umetničkog programa...

20:03 - UMETNIČKI SPEKTAKL

Plesači su uz čuvenu numeru iz "Mulen Ruža" na kratko prekinuli plovidbu.

19:53 - NASTAVLJA SE PLOVIDBA

Posle nastupa Lejdi Gage, sportisti nastavljaju sa plovidbom po Seni. Bangladeš, Belgija, Beliz koji ima samo jednog predstavnika na OI u Parizu, Benin, Bermude...

Doooona e proprietáriaaa # Lady Gaga pic.twitter.com/qpHYWcYRXH — sad (@flpsrsx) 26. јул 2024.

19:48 - LEJDI GAGA ODUŠEVILA NASTUPOM

U crnoj haljini sa šlepom, planetarno popularna pevačica Lejdi Gaga pevala je na francuskom jeziku i izazvala opšte oduševljenje prisutnih.

19: 45 - SPORTISTI PLOVE SENOM

The Flame is here! Are you ready for this 6km celebration of sport along the iconic River Seine? 🌉



Are you ready for the Olympic Games Paris 2024? 🙌#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/sfHRiqcwIS — The Olympic Games (@Olympics) 26. јул 2024.

Odmah posle Grčke, isplovila je selekcija "izbeglica", zatim Avganistana, Albanije, Alžira, i tako redom...

19.40 - REPREZENTACIJA GRČKE PRVA ISPLOVILA SENOM

Kako tradicija nalaže, zemlja u kojoj su osnovane Olimpijske igre prva delfiluje na ceremoniji otvaranja.

Bienvenue mesdames et messieurs 🤩



Welcome the delegations to this enchanted, playful and sparkling Paris.



Lights up, the curtain is open and the show has begun.#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/rSZJdIg30f — The Olympic Games (@Olympics) 26. јул 2024.

19:36 - POZDRAV ZA EMANUELA MAKRONA

Predsednika Francuske Emanuela Makrona pozdravili su okupljeni.

19:30 - POČELO JE! Sledi spektakl kakav PLANETA DOSAD NIJE VIDELA!

Ceremonija otvaranja Olimpijskim igara u Parizu počela je u 19.30 časova unošenjem olimpijske baklje. Sada sledi spektakl kada planeta dosad nije videla - umesto na stadionu ceremonija će biti održana na Seni.

19:15 - VISOKE MERE OBEZBEĐENJA

Veliki broj francuske policije i vojske je na ulicama Pariza, dok se specijalci sa dugim cevima mogu videti na krovovima i prozorima zgrada.

19:00 - SRBIJA NIOTKUDA DOBILA 113. ČLANA

Samo nekoliko sati pre zvaničnog otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, srpski olimpijski tim dobio je svog 113. člana. Mihail Kadžaja, reprezentativac Srbije u rvanju, pozvan je da učestvuje u kategoriji do 97 kilograma u grčko rimskom stilu. Povredio se Artur Omarov, nesuđeni olimpijac Češke i na njegovo mesto je uskočio Gruzin sa srpskim pasošem.

18:55 - PROBLEM PRED OI

Nekoliko sati pred početak OI u Parizu pojavio se problem od koga su i organizatori strepeli i na koji ne mogu da utiču! Naime, u glavnom gradu Francuske počinje da pada kiša.

pročitajte još Novak Đoković i Nikola Jokić ne dolaze na otvaranje Olimpijskih igara: Poznati i razlog

18:43 - SRPSKI SPORTISTI SPREMNI ZA CEREMONIJU

Odbrojavanje je završeno, danas u Parizu počinju Olimpijske igre, najveći sportski događaj na planeti. Srbiju će u glavnom gradu Francuske predstavljati ukupno 112 takmičara u 15 sportova. Od kada je Srbija samostalna država, više predstavnika je imala samo u Londonu 2012. godine, kada je učestvovalo 116 sportista.

18:30 - SNUP DOG NOSIO OLIMPIJSKU BAKLJU

Američki reper Snup Dog koji je učestvovao u štafeti Olimpijske baklje u Parizu, poželeo je svima "samo ljubavi, mira, jedinstva i poštovanja", preneo je francuski list Figaro. Snup Dog koji je prodao 40 miliona primeraka svojih albuma, nosio je baklju 200 metara u okolini Pariza malo hodajući, malo trčeći, a sve vreme s osmehom.

On će biti jedan od komentatora Olimpijskih igara za američku TV En Bi Si (NBC).

Snoop Dogg carrying the Olympic torch is a vibe pic.twitter.com/ZP5fUVDvav — Bastien Fachan (@BastienFachan) 26. јул 2024.

18: 00 - REČNA POLICIJA NA SENI

PARIZ POD OPSADOM Mere obezbeđenja su ogromne, pripadnici policije i vojske su na svakom koraku, a mogu se videti i duge cevi - što na ulicama, što na prozorima. Prestonica Francuske izgleda kao da je ratna zona, ali su mere obezbeđenja jasne kada se ima u vidu da su stigle i pretnje pred start Igara.

Navijači polako pristižu na mesta sa kojih će pratiti ceremoniju otvaranja OI u Parizu, a rečna policija ništa ne prepušta slučaju.

17:45 - CEO GRAD POD BLOKADOM

Centar grada, a posbno deo oko reke Sene na kojoj će se održati ceremonija otvaranja Igara je pod totalnom blokadom. Navijači polako pristižu i stvara se velika gužva, a stići od tačke A do tačke B u ovom trenutku je teško izvodljivo.

It has been an unforgettable experience to arrive at the Athlete's Village with the Olympic torch 🙌♥️ #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/9pPMUIYEm8 — Pau Gasol (@paugasol) 26. јул 2024.

SVE JE ISPLANIRANO U TAJNOSTI Delegacije sportista iz više od 200 zemalja biće prebačene autobusima iz olimpijskog sela do mesta na Seni na istoku Pariza, gde će se ukrcati u čamce pod stražom francuske vojske. Zatim će ploviti niz reku, pored katedrale Notr Dam i Luvra ka Ajfelovom tornju. Dok sportisti budu spuštali ka Trokaderu - plesači, umetnici i akrobate će izvoditi smele podvige na vodi, krovovima, mostovima i veštačkim ostrvima, pa čak i podmornicama, pre velikog finala. Organizatori su predstavu opisali kao revolucionarnu i punu iznenađenja. Ono što će se odigrati tokom tri i po časa držano je dugo u tajnosti, ali pošto su plutajući skejt parkovi, džinovske replike slika i prevelike zlatne šljokice počeli da se postavljaju oko Sene, jasnije je šta se može očekivati.

Autor: Marija Radić