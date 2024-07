UŽIVO! Ceremonija OTVARANJA OLIMPIJSKIH IGARA u Parizu: Policija po celom gradu, pojavili se i problemi (FOTO+VIDEO)

Svečana ceremonija otvaranja Letnjih Olimpijskih Igara u Parizu zakazana je za 19.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Preko 10.000 sportista iz više od 200 zemalja boriće se za odličja na Igrama koje zvanično počinju u petak 26. jula i traju do nedelje 11. avgusta.

Popularna parada „Nacija na brodovima“ će se održati na reci Seni, dakle po prvi put jedan stadion neće biti domaćin defilea najboljih svetskih sportista.

PROBLEM PRED OI

Nekoliko sati pred početak OI u Parizu pojavio se problem od koga su i organizatori strepeli i na koji ne mogu da utiču! Naime, u glavnom gradu Francuske počinje da pada kiša.

SRPSKI SPORTISTI SPREMNI ZA CEREMONIJU

Odbrojavanje je završeno, danas u Parizu počinju Olimpijske igre, najveći sportski događaj na planeti. Srbiju će u glavnom gradu Francuske predstavljati ukupno 112 takmičara u 15 sportova. Od kada je Srbija samostalna država, više predstavnika je imala samo u Londonu 2012. godine, kada je učestvovalo 116 sportista.

SNUP DOG NOSIO OLIMPIJSKU BAKLJU

Američki reper Snup Dog koji je učestvovao u štafeti Olimpijske baklje u Parizu, poželeo je svima "samo ljubavi, mira, jedinstva i poštovanja", preneo je francuski list Figaro. Snup Dog koji je prodao 40 miliona primeraka svojih albuma, nosio je baklju 200 metara u okolini Pariza malo hodajući, malo trčeći, a sve vreme s osmehom.

On će biti jedan od komentatora Olimpijskih igara za američku TV En Bi Si (NBC).

REČNA POLICIJA NA SENI

Navijači polako pristižu na mesta sa kojih će pratiti ceremoniju otvaranja OI u Parizu, a rečna policija ništa ne prepušta slučaju.

CEO GRAD POD BLOKADOM

Centar grada, a posbno deo oko reke Sene na kojoj će se održati ceremonija otvaranja Igara je pod totalnom blokadom. Navijači polako pristižu i stvara se velika gužva, a stići od tačke A do tačke B u ovom trenutku je teško izvodljivo.

It has been an unforgettable experience to arrive at the Athlete's Village with the Olympic torch 🙌♥️ #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/9pPMUIYEm8