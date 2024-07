Ivana Španović napada zlato u Parizu: Najbolja srpska atletičarka spremna za krunu bogate karijere

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović spremna je za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

Posle skoro 15 godina rada sa trenerom Goranom Obradovićem i isto toliko medalja, Ivana i u Parizu, koji je kruna njene bogate karijere, puca na najsjajnije odličje

U intervjuu za Sportal, naša atletičarka je rekla da pripreme traju oduvek, još od 2010. kada je počela priča sa Obradovićem.

"Pripremamo se još od 2010. Tu je naša priča počela i svaki naredni dan je bila priprema uvek za Olimpijske igre. Prve zajedničke su bile 2012, pa 2016. i 2021. Sada se evo ponovo pripremamo, onako kako najbolje znamo i umemo, pa verujem u pozitivan ishod", rekla je Ivana i otkriva kako se pripremala.

"Najsmešnije pitanje koje mi postavljaju ljudi jeste da li sam ikada na treningu skočila dalje nego na takmičenju. To nikad nije bio slučaj, niti će se verovatno desiti, već postoje pikovi u sezoni kada treba da budem najspremnija, a trening služi samo za te neke glavne provere. Eto, u principu, posle 25 godina treniranja istih stvari je i dalje zanimljivo, uvek može nešto da se popravi, a naravno, najbitnija je atmosfera u kojoj radim. Timski smo se namestili po duši i energiji, našli smo se i skupili, pa je prava doza dobrog raspoloženja, motivisanog rada i zdrava atmosfera na mestu gde provodimo prilično puno vremena"., rekla je Ivana u intervjuu za " Sportal"

Španovićeva je otkrila da joj je zlato na ovim Igrama velika želja.

"Glupo je da sad posle osvojenih medalja na svetskom i evropskom prvenstvu više puta ja sada govorim kako bih bila zadovoljna samo da se tamo pojavim. Nema ni potrebe. Naš govor tela je samo krajnja projekcija toga što se desi na takmičenju. Naravno da mi je zlato u Parizu jedina stvar koja me u tom momentu zanima, bože zdravlja da se to ispuni, da to stvarno bude moje najbolje takmičenje u karijeri, ja bih to volela više od svega na svetu. U krajnjoj liniji bila sam spremna za zlato u Tokiju, a desilo se to što se desilo, završila sam na četvrtom mestu i bilo mi je krivo jer sam u kvalifikacijama imala skok za zlato, ali to nije bio moj dan, što je sasvim u redu, ali jeste u Budimpešti kada sam skočila nacionalni rekord i pobedila na Svetskom prvenstvu. Učinićemo sve što je do nas da budem maksimalno spremna i daćemo maksimum, daću i želim, a ostalo kako Bog nalaže", poručila je srpska atletičarka.

Autor: Marija Radić