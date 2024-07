Tajna čuvana do kraja ceremonije: Legendarni francuski sportisti Mari Žoze Perek i Tedi Rine upalili olimpijski plamen

Spektakularna ceremonija otvaranja 33. letnjih Igara okončana je paljenjem olimpijskog plamena posle četvoročasovnog programa otvaranja najveće sportske smotre na planeti.

Olimpijski plamen su zajedno upalili legendarni francuski sportisti, atletičarka Mari Žoze Perek i džudista Tedi Rine, a pre njih su baklju nosili i sportske veličine poput Nađe Komaneči, Karla Luisa, Serene Vilijams, Zinedina Zidana, Rafaela Nadala, Tonija Parkera, Ameli Morezmo...

Olimpijska baklja je put Pariza krenula 16. aprila iz Olimpije, iz Grčke, da bi se večeras upalila u glavnom gradu Francuske gde će goreti do 11. avgusta i kraja Igara.

The Paris 2024 Olympic cauldron is lit!



Sorry, THE PARIS 2024 HOT-AIR BALLOON OLYMPIC CAULDRON IS LIT! 🤯 🔥 #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/CIuS4RzfHD