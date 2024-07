Albanci se obrukali na otvaranju Olimpijskih igara! Izbio skandal zbog 'lažne zastave': Neverovatno, apsurdno i sramotno! (FOTO)

Velika bura podigla se na društvenim mrežama zbog zastave koju je delegacija Albanije nosila na svečanom otvaranju Olimpijskih igara u Parizu.

Osmoro takmičara koji će predstavljati Albaniju na Olimpijskim igrama u Parizu među prvima je prodefilovalo je Senom na svečanom otvaranju OI.

I odmah je pukla bruka...

Kako tvrdi albanski novinar Ermal Kuka, Albanci su kroz Pariz mahali pogrešnom zastavom svoje zemlje! Zapravo, on je optužio delegaciju da je svetu prikazala jeftinu kopiju koja se kupuje na pijacama, a da zastava koju su sportisti držali u rukama dok je brod plovio Senom nije zvanična zastava njegove zemlje!

"Ovo je neverovatno, apsurdno i sramotno! Albanija je na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara predstavljena jednom od lažnih albanskih zastava koje kupujete na jeftinim pijacama! Ovo nije zvanična zastava Albanije", napisao je na društvenoj mreži X novinar Ermal Kuka.

Pogledajte njegovu objavu:

This is unbelievable, absurd and embarrassing! 🇦🇱Albania was presented in the opening ceremony of the Olympic Games with one of the fake knock-off Albanian flags you buy in cheap markets and not the official one! pic.twitter.com/TRjVJB2Oib