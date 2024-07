Ovo je omiljena pesma Novaka Đokovića, ceo Pariz je pevao: Napisao je pop, a krije istinitu priču od koje svako zanemi

Novak Đoković na spektakularan način počeo učešće na Olimpijskim igrama, pobedivši u prvom kolu Metju Ebdena iz Australije i to munjevito. Naš teniski as krenuo je nepokolebljivo u pogod na zlatnu medalju!

Novak Đoković, najbolji teniser kog istorija pameti, je nezaustavljiv! Naime, neverovatnom igrom i formom u 37. godini izvojevao je pobedu nas Metjuem Ebdenom iz Australije u prvom kolu Olimpijskih igara, te ima velikih razloga za slavlje, korak je bliže ostvarenju sna - osvajanje jedine zlate medalje koja mu fali. A kada se Nole raduje, jednu pesmu posebno peva - Veseli se srpski rode zbog slobode! Baš ovi stihovi odzvanjali su na stadionu u Francuskoj u znak podrške Noletu.

Kako je nastao čuveni hit?

Ovaj evergrin je delo sveštenika Ivana Crnogorčevića, a maestralno ga je izvela njegova supruga Danica.

"Dok sam čekao da se Danica i naša kćerka Kasija spreme da izađemo u šetnju, stajao sam u hodnik i dobovao neku muziku prstima po zidu. Pitao sam Danicu da li ima neka pesma tog ritma i ona je rekla da nema. U glavi mi je stalno bila rečenica "Veseli se srpski rode zbog slobode..." Kada je pesma nastala nije bilo ni govora o litijama, a kada su počele litije u Crnoj Gori, pesma se nametnula kao himna..., "ispričao je sveštenik Ivan, autor jedne od najlepših pesama za koju kažu da je vanvremenska.



Briga prema svetinjama, istorija i poljuljana vera su u njemu probudile inspiraciju da stvori numeru koja posle prvog slušanja ulazi u srce.

"Teško je objasniti genezu nastanka tih stihova koji podižu celi srpski narod na igru, pesmu, veselje. Nastala je pre tri godine, kada je srpski narod bio na svim frontovima duhovno ugrožen, i prosto ta briga prema velikim svetinjama i prema našoj sveštenoj istoriji su me inspirisale da napišem pesmu - rekao je jednom prilikom za "Alo" đakon Ivan Crnogorčević."

Kroz stihove je svom narodu hteo da poruči:

- Veseli se, srpski rode, veseli se, jer imaš zbog koga i zbog čega. U narod se uselila ta najgora bolest, a to je tugomora, da stalno budemo nezadovoljni, da non-stop hrlimo ka zemaljskim interesima, prenebregavajući i zanemarujući one uzvišene ideale koje su nam ostavili preci. E upravo je ova pesma nastala da bi kod naroda probudila te uzvišene ideale i ciljeve, a to je da verujemo u neprolazne, večne vrednosti kojima nas je učio sveti Sava. Da se setimo Studenice, Ravanice, Gračanice, Dečana jer u njima je naša narodna snaga, krepost, život i obnova - poručio je Ivan, a pesma je objavljena 2020. godine na Vidovdan.



Posebnu čar pesmi dodala je njegova supruga Danica, vlasnica jednog od najlepših vokala na našim prostorima.

- Definitivno me najviše usrećuje kada vidim toliki broj dečice, počevši od beba pa do starijih, da svim srcem s ljubavlju pevaju i tu i ostale pesme tog žanra muzike. To je veliki uspeh što danas, kada je sistem vrednosti poremećen, imamo i jednu drugu stranu nasuprot tome. Moramo se zajedno i boriti, a tome je dosta doprineo naš Novak Đoković, koji je zapevao tu pesmu više puta i koji je na taj način otkrio svojoj publici šta voli da sluša. Preko njega je dosta stranaca čulo tu pesmu i sa oduševljenjem su ostavljali komentare. Preko te pesme su mladi više počeli da istražuju o našoj dubljoj kulturi i stvorili su realniju sliku o našem srpskom narodu, koji iza sebe ima veoma bogatu istoriju. Sada nam samo ostaje da i dalje sledimo taj put sa još lepih pesama koje vas očekuju, Bože zdravlja - rekla je mlada izvođačica.



Od 2017. je udata za sveštenika Srpske pravoslavne crkve, đakona Ivana Crnogorčevića, sa kojim ima četvoro dece: Kasijanu, Đurđiju, Jovana i Savu. Žive u Podgorici, a sa suprugom je suosnivač Fondacije "Veseli se srpski rode".Više puta je dobijala blagoslov Mitropolita Amfilohija za svoj rad.

Otkrila je jednom prilikom kako izgleda život popadije.

- Dan je sličan kao i svačiji drugi, isto svaki dan nosi nova dešavanja i nova iskušenja. Jedino što se razlikuje jeste to što svesno treba da predstavljamo crkvu u svakom momentu u javnosti i neke stvari se ne opraštaju iz ugla ljudi koji to posmatraju. Veliki je blagoslov biti u crkvi i služiti Bogu i narodu na taj način. Koliko je velika uloga sveštenika u društvu, toliko je značajna i uloga njegove supruge, popadije. Otkad smo stupili u bračnu zajednicu, živimo odvojeno. Uglavnom sami vodimo brigu o našoj deci, naravno, bake i deke su uvek tu da nam pripomognu - istakla je Danica.

Autor: Dubravka Bošković