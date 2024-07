Meč koji će pratiti cela planeta: Košarkaši Srbije protiv 'DRIM TIMA' na startu OI u Parizu

Košarkaši Srbije danas igraju protiv SAD prvi meč na Olimpijskim igrama u Parizu. Duel u Lilu zakazan je za 17.15 časova, a naši momci imaće težak zadatak na startu turnira protiv "drim tima" od kojeg su ubedljivo poraženi nekoliko dana ranije u prijateljskom meču.

Prvi cilj "Orlova" je da prođu grupnu fazu i da dođu do glavnog grada Francuske gde će se igrati završnica takmičenja. Selektor Svetislav Pešić nije obećao napad na medalju, ali je zato upozorio na nov sistem takmičenja.

"Koš razlika je vrlo važna iz razloga što je takav sistem prvi put da ne idu svi trećeplasirani, nego dva dalje u četvrtfinale, a drugoplasiran dobija bolju poziciju u četvrtfinalu, ako ima bolju koš razliku u odnosu na ostale ekipe. Sistem je malo komplikovan za nas", skrenuo je pažnju popularni Kari i dodao:

RASPORED GRUPNE FAZE 28. jul: Srbija - SAD 17.15 31. jul: Portoriko - Srbija 17.15 3. avgust: Srbija - Južni Sudan 21.00

"Ja sam tu bio 1984. godine, ovo je najveća konkurencija od sada, 10 kandidata, a možda i 11, kada pogledamo pripreme. To su kandidati za medalje. To se nikada nije desilo u istoriji OI. To će biti borba do krajnjih granica, svaki meč je važan ne samo zbog pobede, nego i rezultata", rekao je Pešić.

Osvajači svetskog srebra pre godinu dana u Manili ipak nisu među favoritima za jednu od medalja.

"Olimpijske igre se igraju svake četiri godine. Na prethodne se nismo kvalifikovali. Ovo je dodatna motivacija za svakog od nas, za kompletnu ekipu. Važno je pripremati se za sledeću utakmicu. Praviti drugi korak pre prvog, koji nisi uradio, je i teoretski nemoguće. Ciljevi su uvek najveći. Ne samo sa aspekta sportskih rezultata. Olimpijske igre su poseban izazov", poručio je Pešić.

Autor: Aleksandra Aras