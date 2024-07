'Preskočiću deo o ljubavnici' Šokantna prepiska Novaka Đokovića i Endija Marija

Hit prepiska Novaka Đokovića i Endija Marija postala je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.



Počelo je sve porukom od strane Endija.

"Rivali, dubl partneri, prijatelji i ljubavnici? (pogledajte slajd broj tri)", poručio je Mari aludirajući da se pogleda ta treća fotografija gde su on i Novak gotovo licem uz lice.

Ubzro je stigao i odgovor Novaka, koji se naročito osvrnuo na "sporan" deo iz Marijeve objave.

Novak Djokovic has responded to Andy Murray on IG. 🥹❤️ pic.twitter.com/9CaqJwWJPE