MOMENTALNA DISKVALIFIKACIJA NADALA I ALKARAZA! Oglasio se bivši teniser nakon dubl meča

Njih dvojica će se takmičiti u 2. kolu Olimpijskih igara protiv boljeg iz duela Grikspor/Kolhof (Nizozemska) – Fučovič/Morožan (Mađarska).

Nekadašnji američki teniser Mardi Fiš, poznat po svom šaljivom stavu, nije propustio priliku da se našali sa španskim teniserima Karlosom Alkarazom i Rafaelom Nadalom. Naime, Fiš je komentarisao njihovu dubl igru na Olimpijadi, gde su među favoritima za osvajanje zlatne medalje. Njih dvojica će se takmičiti u 2. kolu Olimpijskih igara protiv boljeg iz duela Grikspor/Kolhof (Nizozemska) – Fučovič/Morožan (Mađarska).

- Proglašavam ovaj tim nepoštenim. Momentalno ih diskvalifikujte jer su predobri - poručio je Fiš na društvenim mrežama.

I declare this team as not fair. Disqualify them for being too good immediately https://t.co/qD1QOLkHo4