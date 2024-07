Na otvaranju Olimpijskih igara uopšte nisu ismevani Isus i Tajna večera: Organizatori navukli GNEV planete, a evo ŠTA SE KRIJE IZA SVEGA (VIDEO)

I dok kontroverze oko otvaranja Olimpijskih igara samo rastu, izgleda da u centru skandala nije parodiranje čuvene freske "Tajna večera", već je reč o referenci na jedno drugo manje poznato platno, a koje je ponos grada Dižona.

Organizatori Olimpijskih igara 2024 u Parizu, izvinili su se u rimokatolicima i drugim hrišćanskim grupama tvrdeći da nisu imali nameru da vređaju bilo čija verska osećanja sa kontroverznim segmentom na ceremoniji otvaranja igara, kada je parodirana čuvena slika Leonarda Da Vinčija "Tajna večera".

Segment otvaranja, koji je podsećao na biblijsku scenu Isusa Hrista i njegovih apostola koji dele poslednju večeru pre raspeća, uključivao je dreg kraljice, transrodne manekene i nagog pevača maskiranog u grčkog boga vina Dionisa. Ovaj prikaz izazvao je negodovanje Katoličke crkve i drugih hrišćanskih verskih zajednica.

