Đoković najbolji kad je najpotrebnije! Savladao Nadala za treće kolo OI!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo teniskog turnira na Olimpijskim igrama pobedom nad Rafelom Nadalom rezultatom 2:0 (6:1, 6:4) Očekivala je publika na prepunom Šatrijeu spektakl dve istinske teniske legende, a dobila je šou jednog čoveka. Novak je napadao iz svih oružja, bio je raspoložen, agresivan, precizan, motivisan, dok je Rafa s druge strane samo na blic pokazivao da je nekada bio "Kralj šljake".

Prvi gem Nadal je osvojio tek posle pola sata igre pri rezultatu 5:0 za Đokovića, a to dovoljno govori o odnosu snaga.

Rafa je previše grešio, posebno iz forhenda, a 36 minuta igre je bilo dovoljno Noletu da reši prvi set u svoju korist. Kako je završio prvi, tako je počeo i drugi set. Novak je odmah napravio brejk, isti je potvrdio, a onda je usledilo još jedno oduzimanje servisa Špancu.

Čak 12 grešaka Nadala iz forhenda, ali velika većina iznuđenih usled pritiska s druge strane mreže.

Gledali smo nekoliko spektakularnih razmena, nadmudrivanje dva teniska lava u svom 60. okršaju, ali sve u svemu više je izgledalo kao poigravanje starijeg kolege sa juniorom.

Nole je na misiji, želi zlato u Parizu, a izbledeli Nadal je samo još jedna stanica na putu! Čovek koji je 14 putao dizao pehar namenjen šampionu Rolan Garosa je razbijen na svom "domaćem terenu".

Imao je Novak veliki pad koncentracije u drugom setu, dozvolio je Nadalu da od rezultata 4:0 dođe do 4:4 uz dva vraćena brejka, ali je to bio njegov poslednji trzaj. Probudila se i do tada uspavana publika, ali sve je bilo uzalud.

Novak je napravio brejk kad je bilo najpotrebnije, pokazao je svoj šampionski gen, a u narednom gemu je rutinski odservirao za pobedu.

Drugi set:

6:4 - Gem,set, meč Đoković!

5:4 - BREJK ĐOKOVIĆ! Najbolji kad je najpotrebnije. Imao je četiri brejk prilike u ovom gemu, Nadal je svaku uspevao da neutrališe, a onda je Novak "našao" drop-šot i nadmudrio Španca! Serviraće Đoković za pobedu!

4:4 - Još jedan brejk za Nadala koji se u potpunosti vratio u meč! Opet je smeč promašio Đoković kao u Pekingu 2009. godine, podsetio je svoje navijače na crne dane. Osećša se rezultatska kriza, ali idemo dalje!

4:3 - Osvaja Nadal gem na svoj servis. Prvi put u meču je vezao tri gema. Novak ima malu krizu igre, ali i dalje ima brejk prednosti!

4:2 - BREJK Nadal. Duplom greškom je Nole poklonio gem rivalu! Pad koncentracije, tri neiznuđene greške, a iskusni Rafa to koristi!

4:0 - Još jedan lagan gem za Noleta!Samo pet poena na svoj servis je Đoković izgubio u celom meču! Neviđena dominacija!

3:0 - Dupli brejk Novaka! Đoković krstari ka laganoj pobedi!

2:0 - Potvrda brejka! Svaki udarac funkcioniše Novaku danas! Pogađa Nole čak i iza mreže! Neverovatno!

1:0 - BREJK Đokovića već na startu drugog seta! Nadal previše greši, Novak koristi svoje prilike!

Prvi set:

Novak je bio bolji u svakom segmentu igre. Vidi se razlika u formi u ovom trenutku. Novak je motivisan i agresivan, dok Rafa bljesne na momente i pokaže o kakvoj se klasi od tenisera radi, ali protiv ovakvog Noleta to nije ni blizu dovoljno!

NOLE OSVAJA PRVI SET!

5:1 - Upisao se Nadal na semafor posle pola sata igre. Novak će u sledećem gemu servirati za osvajanje prvog seta!

5:0 - Nastavlja se Novakova dominacija. Bez izgubljenog poena! Publika je očekivala spektakl, ali je dobila šou jednog čoveka.

4:0 - DUPLI BREJK! Kako igra Novak Đoković, Nadal nema promil šanse! 26 minuta je bilo dovoljno Srbinu da praktično reši prvi set!

3:0 - Potvrda brejka. Novak igra agresivno, precizno. Pokazuje odmah na startu Novak ko je trenutno znatno kvalitetniji teniser!

2:0 - BREJK, Savršen početak za Noleta!

1:0 - Počeo je Novak savršeno, sa dva odlična servisa, međutim Nadal je odgovorio sa dva spektakularna poena. Već u prvom servis gemu, Novak je morao da igra na razliku, ali je uspeo da ga osvoji!

Prvi na servisu biće Novak Đoković koji je dobio podbacivanje novčića.

This could be the last time we see Rafa Nadal & Novak Djokovic in the tunnel together.



I’m not ready for this. 🥹 pic.twitter.com/Kd3mwUg3Hx