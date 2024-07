Život piše romane: Zaradio 18.000.000 evra u NBA ligi, pa nastupio na OI u odbojci na pesku (VIDEO)

Život nekada piše zaista filmske priče, a takvu proživljava i Čejs Badinger, bivši košarkaš, koji sada sa uspehom nastuša u odbojci na pesku. I to ne samo da nastupa, već je dogurao do Olimpijskih igara.

Najlepši stadion u Parizu napravljen kraj Ajfelovog tornja doneo nam je u ponedeljak okršaj Amerikanaca i Francuza i Badinger je zajedno sa Majlsom Evansom uspeo da porazi Jusefa Kroua i Arnoa Gorijea-Rata.

Na semaforu je pisalo 2-0 (21:14, 21:11) i sada su pred njima još dva meča u kojima bi mogli da obezbede prolazak dalje.

Badinger je tokom košarkaške karijere igrao za Hjuston, Minesotu, Indijanu, Finiks i Baskoniju, a za sedam godina u NBA ligi zaradio je 18.000.000 evra.

Rano je okončao karijeru, ali je ubrzo našao svoj novi poziv i ide mu sasvim dobro.

From NBA to Paris 2024 Olympics… with Beach Volleyball, Chase Budinger!

