OGLASIO SE DIONIS SA OLIMPIJADE: Nazvali ga SOTONOM, optužili da se RUGA RELIGIJI pa poslao poruku... (VIDEO)

Francuski pevač Filipe Katerine (52), koji je igrao grčkog boga Dionisa u performansu na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, oglasio se nakon brojnih komentara i kritika na internetu.

"Ne bi bilo zabavno da nema kontroverzi. Zar ne bi bilo dosadno da se svi slažu na ovoj planeti?“ izjavio je Filipe kratko za francusku BFM TV.

Nisu se svi složili sa njim. „Drag queen ismejavanje "Tajne večere" na Olimpijskim igrama? Da li bi se rugali bilo kojoj drugoj religiji kao što je ova? Užasna odluka,“ napisao je voditelj Pirs Morgan na društvenim mrežama. Neki su čak ovaj performans nazivali sotonskim.

All this gay stuff at the Olympics dishonors the legacy of the alpha males of Ancient Greece