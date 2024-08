Bokserke sa MUŠKIM hromozomima se BORE protiv žena: Ovo su dve najkontroverznije UČESNICE Olimpijade - EVO zašto se traži njihova DISKVALIFIKACIJA!

Međunarodni Olimpijski komitet dao je zeleno svetlo za nastup na Olimpijadi u Parizu bokserkama koje su prošle godine bile suspendovane sa Svetskog prvenstva zbog sumnje da su muškarci.

Ovogodišnje Olimpijske igre tek što su počele, a već ih prate brojne kontroverze. Pored ceremonije svečanog otvaranja koja je izazvala burnu reakciju javnosti širom sveta, dve učesnice takmičenja su se našle u žiži i to zbog bizarnog razloga.

Radi se o Imane Kelif iz Alžira i Lin Ju-Ting s Tajvana.

Naime, Međunarodni olimpijski komitet potvrdio je da je dvema bokserkama koje su diskvalifkovane sa prošlogodišnjeg Svetskog prvesntva usled prisutnosti XY hromozoma dozvoljeno da se takmiče u ženskoj konkurenciji.

Problem je nastao kada je IBA isključena iz donošenja odluka koje se tiču bokserskih takmičenja na Olimpijskim igrama usled prepirki oko nadležnosti i skandala vezanih za suđenje.

MOK međutim na svom zvaničnom nalogu sadrži informacije o diskvalifikaciji dve takmičarke, ali je prema pravilniku koji je baziran na onom za Igre u Tokiju odlučio da bokserkama iz Alžira i Kineskog Tajpeja dozvoli da se bore.

Bari Mekgigan, irski bokser i svetski šampion, digao je glas protiv ove odluke, rekavši da je šokantno što im je dozvoljeno da stignu ovako daleko

Sa druge strane, Kelif je izjavila da je žrtva teorija zavere.

- Ljudi prave ove teorije zavere protiv mene i Alžira jer ne žele da vide alžirsku zastavu kako se vijori iznad postolja i mene kako osvajam zlato - rekla je Kelif.

Lin Ju-ting nije komentarisala ovu situaciju.

Istraživanja su pokazala da je prosečna snaga udaraca čak 162 odsto veća kod onih koji su prošli pubertet kao muškarci.

Za to vreme, društvenim mrežama kruže snimci njihovih borbi, a najviše pažnje privukao je okršaj Iman Helif s jednom meksičkom bokserkom, iz decembra 2022.

