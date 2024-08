Novinar koji ne voli Novaka stao u odbranu bokserke čiji pol se ne zna: Ona je žena i to je bila ceo život

Svetska javnost uzburkana je dešavanjima na boks susretu Imane Kelif i Anđele Karini, koji je rezultovao odlaskom Italijanke iz ringa. Naime, nakon manje od jednog minuta i dva pretrpljena udarca u glavu ona se povukla.

Istakla je Anđela da su oba udarca bila previše snažna, što je samo dodatno podgrejalo priču o diskvalifikaciji Alžirke sa Svetskog prvenstva 2023. zbog daleko višeg nivoa testosterona od onoga što je uobičajeno.

Planeta bruji o toj situaciji i to je trenutno tema broj jedan kada su Olimpijske igre u pitanju, a oglasio se čak i Međunarodni olimpijski komitet koji je stao u odbranu svoje odluke.

Sličnu poziciju zauzeo je i Ben Rotenberg, poznati novinar koji jako često na udaru svojih kritika ima Novaka Đokovića. On je istakao da je Kelif oduvek bila žensko.

- I očigledno je da Imane Kelif nije "tip," u slučaju da to nije bilo jasno iz mog pominjanja nje ranije. Ona je žena i to je bila celog života. Biološke i fiziološke varijacije unutar pola postoje, kao što vidimo u svakom olimpijskom sportu - napisao je Rotenberg.

I’ve gotten this from several today and it’s very disingenuous and dumb!



A boxer got hit in the face by her opponent because she had her hands too low! A 100% fair and expected result from poor boxing technique!



Being subpar at a chosen sport ≠ being domestically abused. https://t.co/SZBkslQulX