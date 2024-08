Đoković: Idem na zlato, nisam se zadovoljio finalom, u nedelju me čeka veliki izazov

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da se nije zadovoljio plasmanom u finale Olimpijskih igara u Parizu, kao i da ga u nedelju protiv Španca Karlosa Alkaraza čeka veliki izazov.

Đoković se plasirao u finale na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je u polufinalu pobedio Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 6:4, 6:2.

"Teško je sada sabrati sve emocije, ovo su mi pete Igre, prvi put sam uspeo da uđem u finale. Tri puta sam gubio polufinale, neću da stanem ovde, idem na zlato, nisam se zadovoljio. Moram da proslavim onako kako dolikuje plasman u finale, obezbedio sam medalju za Srbiju. Uvek na sebe stavim najveći pritisak i očekivanja. Govorili su mi nisi igrao finale OI, nisi Srbiji doneo zlato ili srebro. Nadam se da sam obradovao navijače u Srbiji i nadam se najboljem u finalu", rekao je Đoković za Javni servis.

On je plasmanom u finale obezbedio drugu medalju za Srbiju na OI.

Srpski teniser će u nedelju za zlatnu medalju igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza.

"Nadam se najboljem izdanju do sad, nisam izgubio set, nije ni on, znam šta predstavlja taj izazov, najteži meč do sad. U finalu sam OI, dozvolite mi da slavim", dodao je Đoković.

On je prvi put ušao u finale na OI, a ima jednu bronzanu medalju i dva četvrta mesta.

Autor: Dalibor Stankov