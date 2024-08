Nazvao sudije SATANISTIČKIM SMEĆEM, pa doneo POEN Srbiji: Na meču Majdova se OPET desilo ono zbog čega je Srbin BLJUVAO VATRU!

Nemanja Majdov dospeo je u centar pažnje svetske javnosti kada je na brutalan način udario po sudijama posle eliminacije sa Olimpijskih igara.

Sada se Majdov borio u miks timu Srbije i desilo mu se ono zbog čega je bljuvao vatru, samo je ovog puta odluka sudija išla u njegovu korist - meč protiv Holanđanina Noela van Tenda dobio je posle produžetka i to nakon što je njegov protivnik.

Veliku borbu vodili su Van Tend i Majdov, a deluje da je Holanđanin sve tri opomene dobio više nego zasluženo.

Podsetimo, Majdov je posle eliminacije na Instagramu napisao sledeće:

- Satanistički smećari, seme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dve minute i ne pružiti mi šansu da uopšte pokažem bilo šta... Jesu vam to te vrednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratiće vam se svaka suza go**a satanistička - napisao je Majdov i dodao:

- Jedino tako me i možete zaustaviti klošari. Džudo uništen i popi*an sport. Sto odsto sudijska kontrola ishoda meča... Prođe onaj koji hoće da se sagne i da im se klanja. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi i ne treba, smećari nesretni. Četiri godine nas nabijaju, 15 kvalifikacija, ćutiš jer da te ne oštete na Olimpijadi i dođeš i opet klasika, pošalji ga kući dok se još nije ni zagrejao.

- I vi novinari, nisam izgubio, niko me nije porazio, to je malo teže za izvesti, već su me diskvalifikovali na tri kazne koje su izmislili i izbacili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju satanisti da ti dopuste da osvojiš. Pi**m im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim da trošim vreme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport, jer nema nikakvog smisla - napisao je Majdov.

Zartim je tu objavu ublažio drugom, u kojoj je istakao sledeće:

- Čast je predstavljati Srbiju, a posebno je privilegija biti Srbin, pravoslavni hrišćanin. Hvala vam na podršci, toliko poruka mi stiže. Vratićemo im za svaku suzu. Kad tad. Ponosno ćemo stajati pred njima uzdignute glave, i nećemo je nikada spustiti. Slava Gospodu na svemu.

Autor: Iva Besarabić