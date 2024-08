'DA JE SILVA DOŠA DANAS PREBILA BIH I NJEGA' Milica Žabić oduševila celu Srbiju, pa poslala MOĆNU poruku iz Pariza!

Džudo miks tim Srbije nije uspeo da stigne do borbe za bronzu pošto je u repasažu na Olimpijskim igrama poražen od Brazila.

Najbolji utisak na ovom takmičenju ostavila je Milica Žabić koja je sa lakoćom stigla do tri pobede. Posle eliminacije Milica je iznela svoje utiske.

- Ja mislim da je i ovaj Silva došao danas da bih i njega prebila, nekako tako pucam od snage. Pucam od snage, tako je bilo i juče, isti osećaj, samo što sam juče imala brzopleto reagovala pa je eto tako ispalo. Sada sam odlučila da mečevi ne traju više od drugog napada, mislim da je to najbezbolnije i za mene i za njih - počela je priču Milica, pa u dahu nastavila:

- Mislim da je ovo najbolje urađen turnir u mojoj karijeri i nekako sam htela da bude akcenat na Olimpijskim igrama. Čak smo žrtvovali i Svetsko i Evropsko prvenstvo da bi ovde bilo to to. Stvarno sam dobila gomilu poruku, što ljudi koji su oko mene, koji prate i onih koji ne prate džudo, sada znaju šta je to, počeli su da razumeju nešto. Znači ta podrška, eto ja nisam imala ranije u tolikom broju, ali to mi je vetar u leđa, da vas podržava neko ko vas ne zna. To mi je super.

Dotakla se i borbe za bronzu u pojedinačnoj konkurenciji gde nije uspela da slavi.

- Tu sam samo odigrala brzopleto jer sam htela da, bio mi je plan da iznenadim drugom tehnikom, pa da se vratim na isto jer sam znala da će da poleti u jednom momentu. Malo me je preduhitrila jer se brzo okreže i spretna je, hajde u kukovima u tehnikama i nisam mogla da iskontrolišem. Bila je veća razlika u kilažama između nas dve, mada mi to nije predstavljalo problem do sada. Danas me ne bi niko dobio.

Na takmičenju miks timova postala je svesna koliko je jaka.

- Nešto se kod mene otčepilo, nije da ranije nisam verovala u sebe, jesam. Samo, ja nikad nisam bila svesna svog talenta, sposobnosti svog tela, funkcija. Mislim da se sada to negde otkačilo, nadam se da će ići tom putanjom i da će u narednom periodu biti još bolje.

Za kraj, našalila se i sa najboljim džudistom planete Tedijem Rinerom za kog je rekla sledeće:

- On će tek da padne!

Autor: Iva Besarabić