'Ćalac ti obećava...' Dragutin Topić poslao nikad emotivniju poruku Angelini (FOTO)

Srpska atletičarka Angelina Topić sletela je u Beograd u noći između subote i nedelje posle neverovatnog nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ona se plasirala u finale u disciplini skok uvis, uprskog povredi tokom zagrevanja, ali zbog tog peha je i odustala od borbe za medalju.

Njen otac i trener, ujedno i proslavljeni atletičar Dragutin poslao je emotivnu poruku ćerki putem Instagrama.

- Nosio te "ćalac" kao malu na ramenima do vrtića i škole, to si obožavala, čini mi se da ti ništa veću radost nije pružalo od toga. I sinoć te ćalac uneo u naš stan uz stepenice na drugi sprat, onako laganu kao pero, i opet uz osmeh, za to tate i služe. Obećavam ti, na prvo sledeće pobedničko postolje ću te popeti na ramenima, nećeš na to dugo čekati. Volim te - napisao je Topić.

Autor: Dalibor Stankov